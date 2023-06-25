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Борисов камень – свидетель Средневековья. Где находится белорусская святыня?

25 июня 2023 15:45
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Словно корабль в небесах. Софийский собор – душа Полоцка, Мекка для туристов. Здесь можно прочувствовать силу города-патриарха, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

Борисов камень – свидетель Средневековья. Где находится белорусская святыня?-1

После знакомства с Софией не забудьте задобрить Борисов камень. Эта святыня собирает не меньше поклонников. Гранит весом в 26,5 тонны обнаружили за пять километров от города и привезли для потомков в 1981 году. Памятник эпиграфики прямо в сердце.

Борисов камень – свидетель Средневековья. Где находится белорусская святыня?-4

Анастасия Макеева, корреспондент:
Обняв Борисов камень, можно прочувствовать средневековый Полоцк. Огромный валун дар ледника. Полагают, что полочане, приняв христианство, все никак не могли распрощаться с язычеством. И тогда князь Борис в XII веке велел высечь на нем вот этот крест и надпись «Господи, помоги рабу своему Борису». Другие называют этот валун памятником военных действий князя. Но как бы там ни было, возле старца продолжают водить хороводы и загадывать желания. Говорят, если обойти его три раза, оно обязательно сбудется.

Оригинальная кладка XI века, крупнейшее сокровище Европы и звуки органа. Почему нужно приехать в Софийский собор? Читайте здесь.

# Достопримечательности Беларуси # Туризм # Анастасия Макеева # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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