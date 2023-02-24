Прямой эфир

Стебельки перетирали на тернице и вычёсывали. Вот где можно увидеть, как наши предки обрабатывали лён

24 февраля 2023 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Файнага падарожжа! Дарим ключи в прошлое и отправляемся в гости к полешукам в программе «Земля памяти» на СТВ.

Стебельки перетирали на тернице и вычёсывали. Вот где можно увидеть, как наши предки обрабатывали лён-1

Музей народного творчества «Бездежский фартушок» – вишенка этнотуризма. Здесь побывали гости со всех континентов. Без эмоций не остается никто. Настоящая живинка! Приветствуем на подворье и стучимся в начало прошлого века. Дома в Бездеже не строили, а складывали из дылей – разрезанных вдоль бревен. Накрывали хаты соломой или камышом. Все своими руками и со щедрой душой.

Стебельки перетирали на тернице и вычёсывали. Вот где можно увидеть, как наши предки обрабатывали лён-4

Людмила Янущик, младший научный сотрудник музея народного творчества «Бездежский фартушок»:
Главное место занимает вот эта культура. Это белорусский, в частности наш бездежский лен. Мы посмотрим, как из такого снопочка лен превращался в тоненькие льняные ниточки. В понедельник лен не сеяли.

Анастасия Макеева, корреспондент:
День тяжелый.

Стебельки перетирали на тернице и вычёсывали. Вот где можно увидеть, как наши предки обрабатывали лён-7

Людмила Янущик:
Тяжелый день, совершенно верно. Во вторники тоже не сеяли, потому что всходы получались очень слабенькие. В среду, если посеять лен, стебелечки будут совсем тоненькие, а в четверг – страшное дело – нападут червяки, и ничего из этого льна не получится. Поэтому сеяли в пятницу либо в субботу. Во второй половине августа приступали к уборке льна. Для этого лен раскладывали в хлеву и вот такими движениями обивали эти семянки.

Анастасия Макеева:
Почти как Золушка.

Стебельки перетирали на тернице и вычёсывали. Вот где можно увидеть, как наши предки обрабатывали лён-10

Людмила Янущик:
Практически да. Отдельно оставались семянки. У меня в ручках уже льняные стебельки.

Стебельки перетирали на тернице и вычёсывали. Вот где можно увидеть, как наши предки обрабатывали лён-13

Труд был колоссальный. Стебельки перетирали на тернице. Верхний слой осыпался и превращался в мусор – кастру. Вот откуда пошло название месяца кастрычнiк.

Стебельки перетирали на тернице и вычёсывали. Вот где можно увидеть, как наши предки обрабатывали лён-16

С тех времен и трепло – только тогда так называли инструмент, которым обивали оставшийся мусор с волокон, и это только полдела.

Стебельки перетирали на тернице и вычёсывали. Вот где можно увидеть, как наши предки обрабатывали лён-19

Людмила Янущик:
Вот таким образом чесали, вычесывали. Мусор оставался на гребешках, а лен с каждым разом становился все чище, эластичнее.

Одарить родню жениха. Что было в приданом наших прабабушек? Читайте здесь.

Стебельки перетирали на тернице и вычёсывали. Вот где можно увидеть, как наши предки обрабатывали лён-22

Анастасия Макеева:
Напоминает помазок. Из чего сделано?

Людмила Янущик:
К сожалению, это не помазок. Это щетина дикого кабана. Она достаточно упругая, служила не один год, и хорошо ей было вычесывать именно лен.

Анастасия Макеева:
Можно сегодня использовать – пальто чистить, как вариант.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Достопримечательности # Туризм # Людмила Янущик # Анастасия Макеева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему белорусских экскурсоводов так любят туристы? Рассказал специалист
16 февраля 2023 13:12

Почему белорусских экскурсоводов так любят туристы? Рассказал специалист

«Не только прогулки на теплоходах, катерах». Какой новый речной транспорт появится в Минске?
15 февраля 2023 18:59

«Не только прогулки на теплоходах, катерах». Какой новый речной транспорт появится в Минске?

Российских туристов много, но азиатские впечатлительнее. Каких гостей встречает Беларусь?
15 февраля 2023 15:34

Российских туристов много, но азиатские впечатлительнее. Каких гостей встречает Беларусь?