Стебельки перетирали на тернице и вычёсывали. Вот где можно увидеть, как наши предки обрабатывали лён

Файнага падарожжа! Дарим ключи в прошлое и отправляемся в гости к полешукам в программе «Земля памяти» на СТВ.

Музей народного творчества «Бездежский фартушок» – вишенка этнотуризма. Здесь побывали гости со всех континентов. Без эмоций не остается никто. Настоящая живинка! Приветствуем на подворье и стучимся в начало прошлого века. Дома в Бездеже не строили, а складывали из дылей – разрезанных вдоль бревен. Накрывали хаты соломой или камышом. Все своими руками и со щедрой душой.

Людмила Янущик, младший научный сотрудник музея народного творчества «Бездежский фартушок»:

Главное место занимает вот эта культура. Это белорусский, в частности наш бездежский лен. Мы посмотрим, как из такого снопочка лен превращался в тоненькие льняные ниточки. В понедельник лен не сеяли. Анастасия Макеева, корреспондент:

День тяжелый.

Людмила Янущик:

Тяжелый день, совершенно верно. Во вторники тоже не сеяли, потому что всходы получались очень слабенькие. В среду, если посеять лен, стебелечки будут совсем тоненькие, а в четверг – страшное дело – нападут червяки, и ничего из этого льна не получится. Поэтому сеяли в пятницу либо в субботу. Во второй половине августа приступали к уборке льна. Для этого лен раскладывали в хлеву и вот такими движениями обивали эти семянки. Анастасия Макеева:

Почти как Золушка.

Людмила Янущик:

Практически да. Отдельно оставались семянки. У меня в ручках уже льняные стебельки.

Труд был колоссальный. Стебельки перетирали на тернице. Верхний слой осыпался и превращался в мусор – кастру. Вот откуда пошло название месяца кастрычнiк.

С тех времен и трепло – только тогда так называли инструмент, которым обивали оставшийся мусор с волокон, и это только полдела.

Людмила Янущик:

Вот таким образом чесали, вычесывали. Мусор оставался на гребешках, а лен с каждым разом становился все чище, эластичнее. Одарить родню жениха. Что было в приданом наших прабабушек? Читайте здесь.