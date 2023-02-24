Одарить родню жениха. Что было в приданом наших прабабушек?

Время прясть кудель. Чем ниточка тоньше, тем лучше будет полотно. Искусному мастерству девочек учили уже с 12 лет. Приданое определяло судьбу, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

Стебельки перетирали на тернице и вычесывали. Вот где можно увидеть, как наши предки обрабатывали лен – подробности далее.

Коль полон сундук постилок – значит, невеста богатая и трудолюбивая, как пчелка. Причем на свадьбу нужно было выткать не меньше 40 рушников, чтобы одарить родню жениха. С ними принимали новорожденных и встречали гостей хлебом-солью. Традиции умелицы берегут и с радостью проводят мастер-классы. Присоединяйтесь!

Нина Янущик, народный мастер Республики Беларусь:

Этому станку уже больше 100 лет. Это еще наши прадеды, может, его делали. В доме собиралось пару женщин – может, соседка, сестра с сестрой, потому что самому не очень удобно. Нужно заправить станок. Не каждая женщина умела заправлять станок. Их было только несколько на деревню, их приглашали. Я научилась, как-то передалось мне, заправляю. Уже внучек учу.