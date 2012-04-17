Новости Беларуси. Полоцк станет культурно-историческим центром и Меккой для туристов и паломников. Президент Александр Лукашенко одобрил концепцию развития инфраструктуры вокруг Спасо-Евфросиньевского монастыря и Софийского собора в древнем городе, которую представил председатель Витебского облисполкома Александр Косинец.

Историческое место в год посещает порядка миллиона туристов. Специалисты считают, что этот потенциал можно значительно расширить, создав дополнительную инфраструктуру. Речь идет о ресторане, гостинице, восстановлении старинной мельницы, возведении плотин на реке Полота. В 2015 году по ней уже можно будет кататься на лодках и катамаранах.

Обустройство жемчужины белорусской духовности потребует порядка двух триллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Косинец, председатель Витебского облисполкома:

Туристический объект позволит оставлять значительные суммы (около 100 млн долларов) в городе Полоцке. Одним словом, Полоцк получит крупнейший культурно-исторический, туристический объект, который будет привлекать туристов, в значительной степени увеличится их количество.