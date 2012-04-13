Эксперт об охране архитектурного достояния: Без жесткой позиции правоохранителей мы ничего не сделаем

В настоящее время в список историко-культурных ценностей Беларуси включено 4 911 объектов. Бюджет на реконструкцию в 2011 году составил свыше 92 млрд рублей. Это на треть больше, чем в 2010 году. Сегодня в общей сложности реставрационные работы идут почти на 350 объектах. Восстановлению памятников, разрушенных временем, может принять участие каждый из нас.

Ружанский дворцовый комплекс – это белорусский Версаль. Резиденция Сапегов и по сей день центр для туристов.

Лидский замок пребывает в перманентной реставрации более 30 лет. Первые попытки вернуть замку первоначальный облик были предприняты еще в советское время. После такой реконструкции стены замка дважды разрушались. При этом часть замка, построенная в средневековье, стоит до сих пор. Ученые уверены: секрет с растворе – смеси извести и куриного яйца.

Неизвестно, осталось бы хоть что-то от замка, если бы после войны в нем не поселилось более 30 семей. Замок спасал от холода, его спасали от разрушений.

Несвижский замок. Сотни лет здесь находилась резиденция династии Радзивиллов. При советской власти в замке оборудовали санаторий. В покоях, в которых раньше жили князья, отдыхали бухгалтеры и трактористы.

Уже идет реставрация замкового комплекса в городском поселке Мир, Дворцово-паркового ансамбля в Несвиже, здания в Минске по ул. Фрунзе, 19. Здесь в перспективе будут находиться фонды Исторического музея Беларуси. Также на ремонте здание Академического театра им. Я.Купалы, дворец в г. Коссово Ивацевичского района и бывший коллегиум иезуитов в д. Юровичи Калинковичского района.

Наталья Хвир, заведующая сектором по охране историко-культурного наследия Министерства культуры РБ:

Государственный список включает в себя более 5 тысяч объектов, и он пополняется. Каждый месяц на научно-методическом совете рассматриваются вопросы о включении в государственный список и объектов архитектуры, и истории, и археологии. В последнее время мы очень активно занимаемся включением в государственный список и нематериальных историко-культурных ценностей. В прошлом году один из наших объектов пополнил список ЮНЕСКО. Это обряд «Колядные Цари». Министерство культуры осуществляет контроль над выполнением требований законодательства об историко-культурном наследии. И если кто-то разбирает по камешкам, мы соответственно реагируем. Составляем протоколы, направляем материалы в прокуратуру.

Антон Астапович, председатель общественного объединения «Белорусское добровольное общество охраны памятников истории и культуры»:

Без жесткой позиции правоохранителей мы ничего не сделаем. Министерство культуры может составить только административный протокол. Специалисты по охране наследия на месте практически не работают. Общество охраны памятников истории и культуры по уставу не ставит таких задач, как финансовая поддержка. Но гражданская активность близка нулю. В советское время нам навязывали стереотипы, что о нас позаботится партия, что нам самим ничего делать не надо.