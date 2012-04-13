Белорус реконструирует своими силами Любчанский замок

Любчанский замок практически не включается в экскурсионные программы. Даже посещающие Новогрудок туристы зачастую и не подозревают о существовании поблизости столь интересного памятника. А между тем, там есть на что посмотреть. И пока есть, что спасать. Такой случай в Беларуси пока единственный: за реставрацию взялись обычные люди без специального образования и серьезных государственных инвестиций.

Старинную крепость ранее никто не помышлял реставрировать. 10 лет назад уроженец Любчей Иван Печинский, наблюдая, как рушатся стены радзивилловской крепости, пошел на спор, что своими силами вместе с единомышленниками без копейки бюджетных денег сможет поднять из руин древнюю твердыню.

Любчанский замок мало известен Беларуси. Но это ни как не умоляет его исторического значения. Здесь соединилась архитектура трех столетий. Его построили в 16 веке, перестраивали в 19 веке. Свой окончательный вид замок приобрел в 20 веке, который стал самым разрушительным для памятника архитектуры.

Вот уже 10-ую весну в историческую местность съезжаются местные граждане. Убирают мусор на замковом холме, сажают деревья в парке и готовятся к летним работам. 630 волонтеров побывало в местечке Любча за это время. 20 энтузиастов уже не мыслят себя без работы со средневековыми камнями. Они постоянные помощники Ивана Печинского.

Наталья Хвир, заведующая сектором по охране историко-культурного наследия Министерства культуры РБ:

На те объекты, которые будут переданы частным инвесторам, действуют налоговые льготы. Налог на землю, налог на недвижимость. Существуют два списка, куда включены потенциальные владельцы объектов. Льгота у них будет. Объект передается в собственность. В законодательстве об охране историко-культурных ценностей существует перечень условий при передаче, например в частную собственность. Новый владелец обязан подписать в Министерстве культуры охранное обязательство, в соответствии с которым он возьмет на себя ответственность по охране данной историко-культурной ценности.

Антон Астапович, председатель общественного объединения «Белорусское добровольное общество охраны памятников истории и культуры»:

Когда мы говорим про объекты реставрации, мы часто забываем, что вокруг них находятся также ценные историко-культурные ландшафты.

Анатолий Шабалин, главный архитектор института «Белгоспроект», лауреат государственной премии РБ, соавтор реконструкции Национального академического Большого театра оперы и балета:

Важно не только само здание, но и окружающая среда. Механизм согласования действует. Есть и более мелкие объекты. Например, туалет около театра им. Я.Купалы. Туалет тоже может быть историко-культурным объектом.

Наталья Хвир:

В этом году этому туалету будет ровно 100 лет. Национальное назначение этого объекта все 100 лет не менялось. Он был построен как городской туалет.

Анатолий Шабалин:

То, что связано с туристическим бизнесом, мне кажется, надо передавать в частную собственность. Инвесторы буду заинтересованы получить прибыль.

Наталья Хвир:

Если передать в частную собственность, у объекта появится настоящий хозяин. На Западе существуют удачные примеры консервации объектов. От этого собственник получает прибыль, используя объект в туристических целях.

Антон Астапович:

Частный бизнес должен быть ответственным за охрану национального достояния. Тогда сами бизнесмены будут стремиться получить престижный объект. Однако, за государством также должна оставаться доля ответственности. Брендовые, знаковые объекты, например как Кревский замок, должны оставаться под контролем государства.

Михаил Жих, главный инженер коммунального унитарного предприятия «Минская спадчына»:

Состояние историко-культурных ценностей диктует необходимость привлечения всех источников финансирования, чтобы поднять из руин то, что мы имеем. Это в первую очередь внебюджетные инвестиции на цели воссоздания замковой культуры.