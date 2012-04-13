Все замки Беларуси за день не посетишь

Беларусь по праву называют страной замков. Чтобы объехать все «цветы средневековья», понадобится не один выходной день. Мирский замок восстановлен в конце прошлого года. Объект, включенный в сокровищницу ЮНЕСКО, смело можно назвать туристической меккой Беларуси. Неправильный четырехугольник – так выглядит замок издалека. Раньше он был неприступной крепостью, сообщает корреспондент Столичного телевидения. Стены толщиною 4,5 метров, башни, лишь одна из которых служила входом в замок и сложнейшие механизмы (подъемный мост, падающая решетка).

Говорят, что в новогоднюю ночь в Мирском замке слышны удары мечей, а некоторые утверждают, что под землей есть тоннель, связывающий Мир с Несвижем. Еще один замок – Несвижский – тоже включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несвижский замок на протяжении долгих веков был родовым гнездом Радзивиллов. Эта фамилия хорошо известна в Европе. Свой классический облик замок приобрел в 18 веке, а в 16-17 веке это была крепость, имеющая стратегическую значимость. Несвижский замок совсем скоро полностью откроется для туристов. Реконструкция подходит к концу.

Одни из древнейших каменных замков Беларуси сохранился в Лиде. Он был основан князем Гедемином и играл большую роль в оборонном комплексе Великого Княжества Литовского. Стены этого замка познали и мужество, и коварство человека. Говорят, что во время осады крепости крестоносцами брат Ягайло приказал своим воинам держаться до конца, а сам сбежал через потайной ход. Многочисленные осады привели к почти полному внутреннему разрушению замка. Сегодня замок находится на реконструкции. Но на его территории регулярно устраиваются рыцарские турниры.

Дворец Пусловских в Косово – один из самых молодых и самых красивых памятников архитектуры Беларуси. На его фоне можно сделать множество фотографий. Он очень велик. Во дворце было более 100 комнат, и ни одна из них не повторяла другую. Здесь царили роскошь и изобилие. Ходят легенды, что по ночам хозяева выпускали разгуливать по коридорам льва, чтобы слуги не занимались воровством.

В Кревском замке была подписана знаменитая Кревская уния, которая повернула ход истории. Кто бы мог подумать, что сегодня от этих стен останутся лишь руины. Основанная в 14 веке, крепость пережила на своем веку немало событий. В большой башне по приказу Ягайло был задушен один из великих князей Кейстут. Витовту тогда удалось бежать из замка, переодевшись в женское платье.

После подписания унии замок осиротел. Уже в 15 веке его называли пустым каменным замком рядом с местечком. К этому памятнику древности не прикоснулась рука реставратора.

В Гродно на Замковой горе расположились укрепления 12 века. Подобного больше на белорусских землях не встретишь.

В Новогрудке – рай для ученого. По этому замку можно изучать историю оборонительной архитектуры.

Самый загадочный замок в Беларуси – Гольшанский замок. Он воспет Короткевичем. Сюда постоянно приезжают разрушители легенд.