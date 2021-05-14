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Планируете отпуск в 2021 году? Вот в какие страны можно съездить белорусам

14 мая 2021 09:58
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Лето уже не за горами, а значит самое время выбирать место для отдыха. Ситуация с пандемией внесла свои коррективы, но это не повод расстраиваться. При правильном планировании каникулы пройдут на все 100. Куда же отправиться этим летом и какие правила следует соблюдать?

Планируете отпуск в 2021 году? Вот в какие страны можно съездить белорусам -1

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
На сегодня из Республики Беларусь осуществляются чартерные рейсы по направлению: Египет, Тунис и Турция. Для того, чтобы поехать отдыхать в эти страны, необходимо иметь ПЦР-тест не менее чем за 72 часа. Также чартерные рейсы осуществляются в Черногорию. Эту страну можно посетить без наличия теста ПЦР и не нужна самоизоляция.

Планируете отпуск в 2021 году? Вот в какие страны можно съездить белорусам -4

С 26 мая появятся рейсы в Албанию – это одна из немногих стран, при посещении которой нет необходимости делать ПЦР-тесты. А также с 1 июня гостей будет рада принять солнечная Болгария, но лишь с отрицательным ПЦР-тестом. На таких же условиях есть возможность посетить и Россию, правда, пока только на самолете или поезде.

Ирина Воронович:
Осуществляется ряд путешествий самостоятельного характера это страны Доминикана, Занзибар, Куба, Мальта, Мальдивы. Но здесь нужно иметь в виду, что прямых рейсов нет, поэтому рейсы осуществляются с пересадкой в других странах.

Планируете отпуск в 2021 году? Вот в какие страны можно съездить белорусам -7

Путешественникам нужно быть бдительными и постоянно следить за нововведениями. Во время пандемии многие белорусы открыли для себя нашу страну с другой стороны и стали чаще совершать поездки по удивительным уголкам Синеокой. Внутренний туризм набирает обороты и в этом сезоне.

Марина Масташова, консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Не только классические экскурсии в столицу Республики Беларусь, во все областные центры, популярные среди путешественников, но также в последнее время интересуют наших соотечественников и город-музей Полоцк, и старинный Пинск, и колоритный Бобруйск, и один из наиболее древних славянских городов – Туров – и многие другие города и населенные пункты со своей многовековой, самобытной историей.

Планируете отпуск в 2021 году? Вот в какие страны можно съездить белорусам -10

Своим великолепием славится и природа Беларуси: национальные парки, заповедники и заказники все больше привлекают туристов. Для любителей активного отдыха тоже найдутся развлечения на любой вкус: велосипедные экскурсии, пешие походы, путешествия на байдарках по многочисленным рекам и озерам нашей страны.

Планируете отпуск в 2021 году? Вот в какие страны можно съездить белорусам -13

Марина Масташова:
В последние годы все большей популярностью пользуется сельский туризм, у нас уже почти около трех тысяч агроэкоусадеб, где в большинстве своем хозяева предлагают самобытный отдых, знакомство с национальной кухней, с обычаями и обрядами. Мы можем говорить о том, что каждый, кто хочет путешествовать по Беларуси, а для этого есть все возможности может это сделать. Так что путешествуйте по нашей стране это актуально, интересно и очень своевременно.

Планируете отпуск в 2021 году? Вот в какие страны можно съездить белорусам -16

Для удачного отпуска необходимы позитивная установка, желание отдохнуть и получить удовольствие. Воспринимайте все как очередное приключение, и будьте внимательны к себе и своему здоровью – тогда заряда энергии хватит до следующего отпуска!

# Туризм # Туризм # Ирина Воронович # Валерия Яскевич # Фотофакт # Места отдыха

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