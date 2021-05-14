Планируете отпуск в 2021 году? Вот в какие страны можно съездить белорусам

Лето уже не за горами, а значит самое время выбирать место для отдыха. Ситуация с пандемией внесла свои коррективы, но это не повод расстраиваться. При правильном планировании каникулы пройдут на все 100. Куда же отправиться этим летом и какие правила следует соблюдать?

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

На сегодня из Республики Беларусь осуществляются чартерные рейсы по направлению: Египет, Тунис и Турция. Для того, чтобы поехать отдыхать в эти страны, необходимо иметь ПЦР-тест не менее чем за 72 часа. Также чартерные рейсы осуществляются в Черногорию. Эту страну можно посетить без наличия теста ПЦР и не нужна самоизоляция.

С 26 мая появятся рейсы в Албанию – это одна из немногих стран, при посещении которой нет необходимости делать ПЦР-тесты. А также с 1 июня гостей будет рада принять солнечная Болгария, но лишь с отрицательным ПЦР-тестом. На таких же условиях есть возможность посетить и Россию, правда, пока только на самолете или поезде. Ирина Воронович:

Осуществляется ряд путешествий самостоятельного характера – это страны Доминикана, Занзибар, Куба, Мальта, Мальдивы. Но здесь нужно иметь в виду, что прямых рейсов нет, поэтому рейсы осуществляются с пересадкой в других странах.

Путешественникам нужно быть бдительными и постоянно следить за нововведениями. Во время пандемии многие белорусы открыли для себя нашу страну с другой стороны и стали чаще совершать поездки по удивительным уголкам Синеокой. Внутренний туризм набирает обороты и в этом сезоне. Марина Масташова, консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Не только классические экскурсии в столицу Республики Беларусь, во все областные центры, популярные среди путешественников, но также в последнее время интересуют наших соотечественников и город-музей Полоцк, и старинный Пинск, и колоритный Бобруйск, и один из наиболее древних славянских городов – Туров – и многие другие города и населенные пункты со своей многовековой, самобытной историей.

Своим великолепием славится и природа Беларуси: национальные парки, заповедники и заказники все больше привлекают туристов. Для любителей активного отдыха тоже найдутся развлечения на любой вкус: велосипедные экскурсии, пешие походы, путешествия на байдарках по многочисленным рекам и озерам нашей страны.

Марина Масташова:

В последние годы все большей популярностью пользуется сельский туризм, у нас уже почти около трех тысяч агроэкоусадеб, где в большинстве своем хозяева предлагают самобытный отдых, знакомство с национальной кухней, с обычаями и обрядами. Мы можем говорить о том, что каждый, кто хочет путешествовать по Беларуси, а для этого есть все возможности – может это сделать. Так что путешествуйте по нашей стране – это актуально, интересно и очень своевременно.