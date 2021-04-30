«Здесь взрослые вспоминают своё детство у бабушки». Чем туристов удивляет агроусадьба «Налибокские васильки»?

Мария Шакун, хозяйка агроусадьбы:

Смотрите это натуральный каракуль, смотрите, сколько весит. Надо быть крепкой женщиной, чтобы носить такие вещи.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Работать, конечно, хорошо, а отдыхать еще лучше. На перезагрузку отправляемся в Налибокскую пущу. Край тарпанов, зубров и белорусского гостеприимства.

На зеленой планете в 240 000 гектаров семья Шакунов своя среди лесных жителей. Мария Шакун:

У нас постоянно олени, косули в нашем саду поедают эти яблоки. Волки часто подходят вот здесь.

Династии уже 120 лет. Василия Владимировича в этом доме в Белокорце принимала на свет бабка-повитуха. До войны здесь жили бабушка с дедушкой, которые купили у местного графа Тышкевича 25 десятин чистейшей заповедной земли. Любовь к природе перенял от отца-объездчика и стал охотоведом на родных просторах. Одним словом, не семья, а налибокские васильки. Василем нашего хозяина назвали в честь деда, а он своего сына.

Василий Шакун, хозяин агроусадьбы:

Вот стадо зубров, которые сегодня у нас здесь обитают. 1994 год, завезли мы зубра в нашу Налибокскую пущу. Нам ученые и специалисты из Беловежской пущи, откуда мы животных завозили, подобрали очень хорошее потомство.

Агротуризм с Марией Павловной наладили девять лет назад. Жена, кстати, тоже из лесной родословной. Живут в Воложине, а на родительской земле увозят туристов в прошлое. Все (от бричек до интерьеров) досталось по наследству. Оттого тепло, как после чая с медом. Раритетный транспорт впечатляет.

Анастасия Макеева:

Здесь у вас такой автопарк из прошлого, расскажите, как вообще катались? Как называется? Василий Шакун:

Повозка выходная для передвижения между какими-то населенными пунктами, когда-то в магазин приходилось приехать, в церковь съездить. Так называемый возок. Назывались эти саночки «коза», были длинноватые такие ручки, отдельный человек шел за этой «козой» и управлял, между деревьев в лесу можно было передвигаться с длинным таким лесоматериалом.

Анастасия Макеева:

А вы в детстве катались на таких санях? Василий Шакун:

Приходилось, воровали у родителей и на горочке поднимались. В детстве всякое бывает.

Здесь вам расскажут, что в былые времена за рубль можно было купить семь булок хлеба и две коробочки спичек. Сельский шопинг не обходился без авоськи и кильки в томатном соусе. А вот вода всегда была своя – вкуснейшая, колодезная. Правда, молодежь не понимает, куда летит «журавель».

Мария Шакун:

Вообще не понимает, один берет вот это ведро, опускает, а другой идет, поднимает там эту палку, «журавель» поднимает до рук, а потом говорит: «У меня дальше рук нет».

Живой колорит во дворе и в музее. Среди экспонатов трофеи Василия Владимировича. Оленьи рога и кабаньи клыки на вес золота. Об особенностях национальной охоты хозяин может рассказывать долго.

Василий Шакун:

Это енотовидная собака, которая заселилась в наших лесах где-то в 20-30-е годы, это не коренной житель, а эмигрант.

Властелины села объединились в Воложинский кооператив, в который входят девять агроусадеб. Вместе с соседями предлагают туристам вкусную программу выходного дня и удивляют сувенирами. Все ручная работа: медовое мыло, гравировка по стеклу, топовые для иностранцев вязаные салфетки и магнитики с видами пущи.

Мария Шакун:

Заготовили березовый сок для наших туристов, будем поить их натуральным березовым соком. Основа березового сока – лимон и апельсин, а там добавки, вот здесь душица.

Мария Павловна в родительской печке колдует так, что пальчики оближешь. К чайку с душицей всегда шарлотка с лесными ягодами. Бабка, рулька с шильбабоном и еще масса прелестей с мастер-классом по выпечке хлеба. Воложинские гостинцы уже оценили от Голландии до Эквадора. В тулупах и валенках туристы обожают жарить шашлыки.

Мария Шакун:

Иногда бывают такие ситуации, например, приехали из Израиля, которые говорили на иврите, на своеобразном английском. Нам было сложно общаться. Но ничего, они были вегетарианцами, а мы не могли с ними пообщаться, и я их накормила голубцами с мясом, но они поели. Ничего страшного.

Анастасия Макеева:

А это самое вакантное место на усадьбе. Здесь родители вспомнят свое детство у бабушки, а дети почувствуют себя в гостях у Емели. Чтобы хорошенько погрелась семья, здесь позаботились о каждом и связали шерстяные носочки.

Интерьеры в доме – готовая фотостудия в стиле ретро. Делаем винил погромче, а вместе с ним яркие кадры на канапах и у роскошных окошек. Здесь каждая вещица – семейная реликвия, повсюду благоухают васильки.

Мария Шакун:

Вот этот комод – это мама Василия шла замуж. Отцу было 60, а маме 55, они уходили на пенсию, им родственники где-то достали на 12 персон сервиз.

В сундуке с приданым был и этот солидный шкаф. Его удалось спасти на повозке после пожара во время войны, как и кафель времен Тышкевича. А дом заново отстроили в 1948-м. Для туристов люкс польский с железными кроватями и советское ностальжи с мебелью 60-х.

Есть у неземной красоты и свой стражник. К слову, питомник по выращиваю глухарей в Налибокской пуще – единственный в нашей стране. Рекомендуем отправиться в сафари-тур. Причем в Белокорце отдых без границ. Специально для людей с инвалидностью оборудовали экотропу.

Мария Шакун:

Мы предупреждаем туристов, чтобы не ходили далеко гулять, потому что это пуща, болотистые места, и можно не вернуться. В 300 метрах от нас река Ислочь, все наши туристы ходят купаться на речку, гуляют. Можно покататься по пуще на велосипедах, сейчас начнутся грибы-ягоды, у нас тут очень хорошие места. Здесь вырыли землянку детки. Настоящую, бревенчатую. В партизан играли.