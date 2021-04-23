Уже в 16 веке здесь был деревянный костёл. Чем Раков интересен для туристов?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Наше путешествие начинается с ледникового периода. На трассе Минск-Воложин вас ожидает такой привет со Скандинавских склонов. Этому камню-песчанику уже больше 15 000 лет. Конечно, люди верят в силу природы, каждый просит о своем и оставляет подарки взамен.

Хотите субботник с особенным шармом? Отправляйтесь в Раков. От столицы всего ничего, а камбэк в 19 век гарантирован. Кажется, по этой брусчатке недавно проезжала бричка, гудели кирмаши и кипела глина в гончарских мастерских. Здесь продавали не только керамику, но и вороных. Пряная деревянная застройка, озерцо с царь-лебедем, силуэты храмов – ни с чем несравнимая пастораль.

Юлия Мякинко, директор Раковской детской школы искусств:

Первое упоминание о Ракове (официально зафиксированное) – 1465 года, когда польский князь Казимир Ягеллончик подарил Раков Михаилу Кижгайло. Одна из легенд гласит о том, что здесь было много раков. А вторая говорит о том, что здесь находилась рака – это место, где хранятся мощи различных святых, очень сильное по энергетике место. Поскольку рака находилась здесь, поэтому такое название.

Анастасия Макеева:

А вот еще одно намоленное место – раковский источник. Существует легенда, что один незрячий старец настолько отчаялся и потерял веру в себя, что ушел в никуда и случайно обнаружил этот родник. Умылся, прозрел и увидел образ чудотворной иконы Божьей матери. С тех пор народная тропа сюда не зарастает.

На том месте, где явился лик, выросла церковь. И хотя пламя накрывало не раз, местные восстанавливали святыню в кратчайшие сроки. Вода здесь – живой хрусталь. Ледяная, прозрачная, богатая ионами серебра и невероятно вкусная. Но не только поэтому аншлаг круглый год. Освежитесь в путешествии, не пожалеете.

У меня с глазами проблемы, я постоянно умываюсь, утром встаю, наливаю и умываюсь именно этой водой. От испуга маленьким детям такое дают.

Под колокольный перезвон попадаем в центр. Костел Богоматери Руженцовой и Святого Доминика – неоготическая песня. Причем соткана не из красного кирпича, а из желтого. Редкость для наших земель. Со своими тайнами.

З касцёла (з алтарнай часткі) ёсць падземны ход.

Уже в 16 веке тут был деревянный костел, но со временем он оказался тесным для прихожан, и в 1904-м начали большую стройку стараниями тогдашнего священника Евстафия Карповича. Православные, католики, евреи всем миром везли на подводах виленский кирпич из Радошковичей. И за два года жемчужина озарила Раков. И хотя в советские времена здесь чинили трактора и хранили зерно, а храм вернули католикам лишь в 90-е, вечное осталось.

Дмитрий Барило, ксендз костела Богоматери Руженцовой и Святого Доминика:

Самае галоўнае, што ў нас засталіся захаваныя алтары. Яны вылітыя з бетона, таму ўсе вельмі здзіўляюцца, што такая тонкая праца ў гэтых алтароў. Яны вельмі моцныя. А ў цэнтральнай частцы абраз Маці Божай Снежнай, Маці Божай апекункі Ракава, гэта 17-18 стагоддзе. Вельмі ўшанаваны ў Ракаве, асабліва ў Дзень Маці Божай Ружанцовай, гэта адбываецца восьмага кастрычніка. Мы ўшаноўваем гэты абраз, маем спецыяльныя малітвы і набажэнствы.

А еще в костеле разливается органная музыка и частенько устраиваются концерты. Перед выездом просто загляните в ленту новостей. Но воскресный хор в 10 утра вам гарантирован.

По соседству с храмом старинные руины. Но сразу скажем – это не следы рыцарей и не остатки замка, а почта 19 века. Здесь можно было оставить своих лошадей и переночевать, отобедать, ну и, конечно, отправить весточки, все включено. Сюда, к слову, приходили письма Льва Толстого литератору Мариану Здзеховскому. Но в заголовки газет Раков попал не как город храмов, а как столица контрабандистов. В 30-е годы здесь был белорусский Вегас, и все заразились «золотой лихорадкой». Ракаў зрабіўся беларускім Лас-Вегасам. Экскурсавод расказаў пра кантрабандыстаў 1920-х гадоў

Юлия Мякинко:

Так сложилось исторически, что в это время Раков оказался прямо на границе на Польской территории. Перевозили различный товар: и золото, и различные меха, чего тут только не было. Это все перевозилось через границу, там меняли на деньги и переходили обратно. Сезон начинался с конца сентября, нужна была ненастная погода, чтобы никто не заметил, как они переходят чрез границу.

Деньгами сорили в ресторанах, казино и, что греха таить, публичных домах. Отовсюду звучал модный фокстрот.

События тех лет с перестрелками и приключениями на польском кордоне описал в своей книге «Любовник Большой Медведицы» Сергей Песецкий, который сам был в рядах контрабандистов. Бестселлер даже номинировали на Нобелевскую премию, а в Ракове не забыли и установили символичный памятник. Если вы приедете в конце августа и прямо на этом месте поднимите глаза в ночное небо, созвездие Большой Медведицы вам подмигнет. К слову, по криминальным следам сегодня проводят анимированные экскурсии, можно почувствовать себя героем боевика.

А если по душе традиции, ничего лучше батлейки к просмотру еще не придумали. Местный центр народного творчества порадует оригинальными сувенирами и отправит в гости к предкам.

Христина Лембович, режиссер Раковского центра народного творчества:

Ракаўшчына таксама была цэнтрам ганчарства, рэшткі эпохі неаліту яшчэ знаходзяцца на гэтым замчышчы. У маіх руках вось такі сувенір, ён даволі важкі, але ён вельмі карысны, ім можна карыстацца. Чаму называецца гляк? Калі выліваецца з яго нейкая вадкасць (вада, сок, квас), то адбываецца цікавы гук – ляк-ляк. Цікавае бульканне. З гліны ляк – атрымаўся гляк. Нашы традыцыйныя валожынскія паясы занесены ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Мы захавалі сваю традыцыю ткацтва непасрэдна ад носьбіта, навучаем дзяцей.