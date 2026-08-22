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Новости по тегу #Места отдыха

Новая зона отдыха «Путь к счастью» открылась в Советском районе Минска
22 августа 2026 12:55

Новая зона отдыха «Путь к счастью» открылась в Советском районе Минска

МЧС и ОСВОД проводят профилактические рейды в местах отдыха
30 июня 2026 14:06

МЧС и ОСВОД проводят профилактические рейды в местах отдыха

В Минске появится «Сад фотаздымкаў» с арт-объектами и велодорожкой
26 февраля 2026 09:02

В Минске появится «Сад фотаздымкаў» с арт-объектами и велодорожкой

Обновлённый парк Вишневецких открыли в Брагинском районе по инициативе местных жителей
30 сентября 2025 17:16

Обновлённый парк Вишневецких открыли в Брагинском районе по инициативе местных жителей

Как туристам сориентироваться в Минске? Рассказываем о бесплатных путеводителях по столице
20 мая 2025 13:40

Как туристам сориентироваться в Минске? Рассказываем о бесплатных путеводителях по столице

В Минске за три года было благоустроено свыше 60 зелёных зон
19 ноября 2024 18:39

В Минске за три года было благоустроено свыше 60 зелёных зон

Выспаться на ульях и посмотреть коллекцию цветов. Три места в Воложинском районе, в которых стоит побывать
23 июля 2021 09:22

Выспаться на ульях и посмотреть коллекцию цветов. Три места в Воложинском районе, в которых стоит побывать

Верблюд переселился сюда из цирка. Кого ещё можно увидеть и погладить в контактном зоопарке под Раковом
22 июля 2021 14:48

Верблюд переселился сюда из цирка. Кого ещё можно увидеть и погладить в контактном зоопарке под Раковом

Примерить костюм водолаза и пройти полосы препятствий на разной высоте. Как провести летние каникулы незабываемо?
14 июля 2021 12:09

Примерить костюм водолаза и пройти полосы препятствий на разной высоте. Как провести летние каникулы незабываемо?

«Общение с этими милашками рассеет городскую суету и стресс». Почему стоит побывать в питомнике сибирских хаски?
16 июня 2021 10:56

«Общение с этими милашками рассеет городскую суету и стресс». Почему стоит побывать в питомнике сибирских хаски?

На Цнянском водохранилище – workout-площадка. Что ещё нового появилось на минских пляжах
04 июня 2021 09:33

На Цнянском водохранилище – workout-площадка. Что ещё нового появилось на минских пляжах

Прилетает каждую весну филин и так интересно ухает. Почему стоит побывать в домике охотника в Островецком крае
02 июня 2021 09:43

Прилетает каждую весну филин и так интересно ухает. Почему стоит побывать в домике охотника в Островецком крае