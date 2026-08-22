Новости по тегу #Места отдыха

«Горько» здесь кричат едва ли не чаще, чем в самом ЗАГСе.
Установившаяся в Беларуси аномально жаркая погода продолжается. 1 июля на большей части территории температура воздуха составит 30-34 градуса выше нуля, по юго-западу – плюс 35-37 градусов.
В 2026 году в столице благоустроят несколько новых общественных пространств для отдыха.
Местные жители давно мечтали благоустроить в старом парке зону отдыха для проведения праздников и свадебных торжеств.
Уже 20 лет в городе Минске работает навигатор для туристов под названием Информационно-туристский центр «Минск».
Каждая из них отличается собственной тематикой. Почти все они оснащены детским игровым и спортивным оборудованием.
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