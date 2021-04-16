Прямой эфир

Квесты для детей и зоотерапия для взрослых. В этой усадьбе не заскучал ни один гость

16 апреля 2021 09:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Собрать чемоданы в деревню и наладить агротуризм  все возможно, если гореть мечтой. Анжелика и Максим перебрались в Блужу Пуховчиского района. Теперь встречают гостей хлебом-солью, плетут венки на Купалье и открывают белорусские традиции как книгу приключений: каждый месяц своя фишка.

Квесты для детей и зоотерапия для взрослых. В этой усадьбе не заскучал ни один гость-1

Максим Пожарицкий, хозяин агроусадьбы:
Я из роли учителя в школе-интернате для сирот превратился в хозяина усадьбы, Анжелика из директора Дома культуры превратилась в хозяйку усадьбы. Это профессии многоплановые, в которых мы и повара, и аниматоры, и мастера, которые учат народным ремеслам. Каждый год мы стараемся, чтобы на усадьбе что-то изменилось, и гости, которые были у нас однажды, смогли приехать еще раз, и им было интересно.

Квесты для детей и зоотерапия для взрослых. В этой усадьбе не заскучал ни один гость-4

Сельский рай срежиссировали по мотивам предков. Здесь вас встретит Цмок и улыбнут люстры-шляпы. Колоритный дизайн  дело рук хозяина и художника в одном лице. За чаем с малиной и мелиссой туристы могут соткать себе пояс, который сопровождал белорусов от рождения до смерти и оберегал от нечистой силы.

Квесты для детей и зоотерапия для взрослых. В этой усадьбе не заскучал ни один гость-7

Анжелика Шлык, хозяйка агроусадьбы:
На свадьбе это неотъемлемый атрибут, невеста обязана была соткать много поясов, чтобы каждой девушке вручить в руки пояс, тем самым она поставила запрет, охраняет семью, чтобы их никто не сглазил. Мужской был отдельными фрагментами, мужчина сказал  мужчина сделал. Женский протягивается, он длинный, течет как речка, женщина должна быть ручейком.

Квесты для детей и зоотерапия для взрослых. В этой усадьбе не заскучал ни один гость-10

Еще одна птица счастья  лялька-мотанка. У каждой своя программа. Для самых маленьких  зайка-засыпайка с ароматным букетом трав. Для молодых  неразлучники. Для мужчин Семен-солнцеворот. Один мастер-класс и талисман у вас в кармане.

Квесты для детей и зоотерапия для взрослых. В этой усадьбе не заскучал ни один гость-13

Анжелика Шлык:
Покрути колесико и скажи: «Семен-солнцеворот, помоги мне сдвинуть жизнь». Он помогает оказаться в нужном месте в нужное время, познакомиться с нужными людьми. Может, поэтому усадьбу строим, потому что по 100 штук в месяц делаем таких солнцеворотиков.

Квесты для детей и зоотерапия для взрослых. В этой усадьбе не заскучал ни один гость-16

А во дворе дримлэнд. И дело не только в реконструкции народных обрядов, бадминтоне и шашлыках. Дети проходят квесты с мультяшками и аквагримом, взрослые снимают «панцирь усталости» чистейшим воздухом и зоотерапией. Все ушастые откликаются на имена. И если с Кексиком можно «пободаться», к Кузе охрана просто так не подпустит.

Квесты для детей и зоотерапия для взрослых. В этой усадьбе не заскучал ни один гость-19

Анжелика Шлык:
Удивительная дружба, этот гусь постоянно ходит с конем. Кузя будет пастись, все, не трогай. Кузя спокойно работает, детки к нам часто приезжают. Он целый автобус будет катать, будут за гриву тягать, он не брыкнется, не обидит никого. Вот такая чудная лошадка.

Квесты для детей и зоотерапия для взрослых. В этой усадьбе не заскучал ни один гость-22

Вожак стаи  ослик Яша. Ему энтузиасты спасли жизнь, как и овечке Бусинке. Малышку подкинули прямо под двери. Зато теперь усадьба славится «Бременскими музыкантами».

Анжелика Шлык:
Ты мой сладкий мальчик.

Квесты для детей и зоотерапия для взрослых. В этой усадьбе не заскучал ни один гость-25

Максим Пожарицкий:
Мы на животных тестируем собственные сложности, если мы начинаем относиться к животным с раздражением, значит нам надо искать причину в себе. Такая философия жизни в деревне помогает решить внутренние проблемы.

Кстати, «пернатая банда» несется исправно. А накануне Пасхи рука так и чешется сделать сувенир в дом. Хозяюшка раскроет секреты драпанки, восковой росписи и ювелирной инкрустации соломкой.

Квесты для детей и зоотерапия для взрослых. В этой усадьбе не заскучал ни один гость-28

Анжелика Шлык:
Это гусиное яйцо, у нас роскошные холмогоры, это поменьше – индюшиное яйцо. Красится яйцо или черным, или фиолетовым цветом, или красным, а потом выцарапывается аккуратненько иголочкой. Это традиционная белорусская роспись воском. Воск топится, писачок расписывает, красит, каждый ребенок заберет домой вот такую красоту.

Квесты для детей и зоотерапия для взрослых. В этой усадьбе не заскучал ни один гость-31

Летом хозяева показывают грибные местечки в лесу и на Свислочи, проводят экскурсии по достопримечательностям. Работают, порой, 24/7. Но радость туристов подзаряжает лучше батареек.

Максим Пожарицкий:
Я не припомню случаев, когда человек пришел на усадьбу в плохом настроении и в плохом ушел.

Квесты для детей и зоотерапия для взрослых. В этой усадьбе не заскучал ни один гость-34

Анжелика Шлык:
У нас есть большие ростовые игрушки – медведи, зайцы. На самого серьезного папу надеваем медведя. Это тоже помогает людям.

Максим Пожарицкий:
И приходит к сыну в образе медведя, а сын потом спрашивает, где ты ходил, я тут с медведем общался, это шанс объединить семью.

# Туризм # Туризм # Анастасия Макеева # Максим Пожарицкий # Анжелика Шлык # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сафари-тур по усадьбе и лагерь партизан. Почему стоит съездить в Коробчицы на выходные всей семьёй
15 апреля 2021 09:35

Сафари-тур по усадьбе и лагерь партизан. Почему стоит съездить в Коробчицы на выходные всей семьёй

Грядут самые серьёзные изменения в туротрасли Беларуси за последние 25 лет? Что теперь ждёт туристов
14 апреля 2021 15:23

Грядут самые серьёзные изменения в туротрасли Беларуси за последние 25 лет? Что теперь ждёт туристов

Главный акцент на защите прав туристов. Какие изменения в закон готовит Министерство спорта и туризма Беларуси?
14 апреля 2021 09:11

Главный акцент на защите прав туристов. Какие изменения в закон готовит Министерство спорта и туризма Беларуси?