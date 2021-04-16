Квесты для детей и зоотерапия для взрослых. В этой усадьбе не заскучал ни один гость

Собрать чемоданы в деревню и наладить агротуризм – все возможно, если гореть мечтой. Анжелика и Максим перебрались в Блужу Пуховчиского района. Теперь встречают гостей хлебом-солью, плетут венки на Купалье и открывают белорусские традиции как книгу приключений: каждый месяц своя фишка.

Максим Пожарицкий, хозяин агроусадьбы:

Я из роли учителя в школе-интернате для сирот превратился в хозяина усадьбы, Анжелика из директора Дома культуры превратилась в хозяйку усадьбы. Это профессии многоплановые, в которых мы и повара, и аниматоры, и мастера, которые учат народным ремеслам. Каждый год мы стараемся, чтобы на усадьбе что-то изменилось, и гости, которые были у нас однажды, смогли приехать еще раз, и им было интересно.

Сельский рай срежиссировали по мотивам предков. Здесь вас встретит Цмок и улыбнут люстры-шляпы. Колоритный дизайн – дело рук хозяина и художника в одном лице. За чаем с малиной и мелиссой туристы могут соткать себе пояс, который сопровождал белорусов от рождения до смерти и оберегал от нечистой силы.

Анжелика Шлык, хозяйка агроусадьбы:

На свадьбе это неотъемлемый атрибут, невеста обязана была соткать много поясов, чтобы каждой девушке вручить в руки пояс, тем самым она поставила запрет, охраняет семью, чтобы их никто не сглазил. Мужской был отдельными фрагментами, мужчина сказал – мужчина сделал. Женский протягивается, он длинный, течет как речка, женщина должна быть ручейком.

Еще одна птица счастья – лялька-мотанка. У каждой своя программа. Для самых маленьких – зайка-засыпайка с ароматным букетом трав. Для молодых – неразлучники. Для мужчин – Семен-солнцеворот. Один мастер-класс и талисман у вас в кармане.

Анжелика Шлык:

Покрути колесико и скажи: «Семен-солнцеворот, помоги мне сдвинуть жизнь». Он помогает оказаться в нужном месте в нужное время, познакомиться с нужными людьми. Может, поэтому усадьбу строим, потому что по 100 штук в месяц делаем таких солнцеворотиков.

А во дворе дримлэнд. И дело не только в реконструкции народных обрядов, бадминтоне и шашлыках. Дети проходят квесты с мультяшками и аквагримом, взрослые снимают «панцирь усталости» чистейшим воздухом и зоотерапией. Все ушастые откликаются на имена. И если с Кексиком можно «пободаться», к Кузе охрана просто так не подпустит.

Анжелика Шлык:

Удивительная дружба, этот гусь постоянно ходит с конем. Кузя будет пастись, все, не трогай. Кузя спокойно работает, детки к нам часто приезжают. Он целый автобус будет катать, будут за гриву тягать, он не брыкнется, не обидит никого. Вот такая чудная лошадка.

Вожак стаи – ослик Яша. Ему энтузиасты спасли жизнь, как и овечке Бусинке. Малышку подкинули прямо под двери. Зато теперь усадьба славится «Бременскими музыкантами». Анжелика Шлык:

Ты мой сладкий мальчик.

Максим Пожарицкий:

Мы на животных тестируем собственные сложности, если мы начинаем относиться к животным с раздражением, значит нам надо искать причину в себе. Такая философия жизни в деревне помогает решить внутренние проблемы. Кстати, «пернатая банда» несется исправно. А накануне Пасхи рука так и чешется сделать сувенир в дом. Хозяюшка раскроет секреты драпанки, восковой росписи и ювелирной инкрустации соломкой.

Анжелика Шлык:

Это гусиное яйцо, у нас роскошные холмогоры, это поменьше – индюшиное яйцо. Красится яйцо или черным, или фиолетовым цветом, или красным, а потом выцарапывается аккуратненько иголочкой. Это традиционная белорусская роспись воском. Воск топится, писачок расписывает, красит, каждый ребенок заберет домой вот такую красоту.

Летом хозяева показывают грибные местечки в лесу и на Свислочи, проводят экскурсии по достопримечательностям. Работают, порой, 24/7. Но радость туристов подзаряжает лучше батареек. Максим Пожарицкий:

Я не припомню случаев, когда человек пришел на усадьбу в плохом настроении и в плохом ушел.