«Людям очень хочется дышать чистым воздухом». Как Беларусь привлекает китайских туристов?

Новости Беларуси. Отдых в белорусских заповедниках привлекает все больше туристов из всех уголков страны и дальнего зарубежья, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чаще всего здесь принимают гостей из России и Китая. Литовцам и полякам тоже не чужды туристические маршруты по Беларуси, тем более что в 2022 году в заповедных местах кардинально поменяли программу. Уникальная инсценировка легенд, встречи с мифическими героями, дегустации, фотосессии с краснокнижниками. «А вот это местный пущевик». Планы на выходные – гулять по Березинскому заповеднику и слушать легенды. Читать здесь.

Чжао Цинцю специально приехала в Беларусь, чтобы оценить наши заповедные места. Возможность отдыхать на лоне природы, говорит она, для китайцев – непозволительная роскошь. Наряду с отечественными санаториями, где доступны не только развлечения, но и медуслуги. Такого сервиса в Поднебесной тоже нет.