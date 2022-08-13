«Людям очень хочется дышать чистым воздухом». Как Беларусь привлекает китайских туристов?
Новости Беларуси. Отдых в белорусских заповедниках привлекает все больше туристов из всех уголков страны и дальнего зарубежья, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чаще всего здесь принимают гостей из России и Китая. Литовцам и полякам тоже не чужды туристические маршруты по Беларуси, тем более что в 2022 году в заповедных местах кардинально поменяли программу. Уникальная инсценировка легенд, встречи с мифическими героями, дегустации, фотосессии с краснокнижниками.
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Чжао Цинцю специально приехала в Беларусь, чтобы оценить наши заповедные места. Возможность отдыхать на лоне природы, говорит она, для китайцев – непозволительная роскошь. Наряду с отечественными санаториями, где доступны не только развлечения, но и медуслуги. Такого сервиса в Поднебесной тоже нет.
Чжао Цинцю, заместитель председателя Ассоциации китайских компаний в Беларуси:
Белорусская природа очень привлекательна для китайских туристов, потому что у нас очень много промышленных городов. Людям очень хочется дышать чистым воздухом. Экологические услуги такие. Поэтому у Беларуси есть такое преимущество. Я считаю, что перспектива у белорусского туризма для китайцев очень интересна.
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