100-летний лён и древние приспособления для рыбалки. Что интересного в уголке старинного быта в Рымдюнах

Островецкую кругосветку продолжаем в Рымдюнах, рассказали в проекте «Земля памяти». В этнографической музейной комнате «Уголок старинного местного быта» можно оказаться в гостях у предков. Все – от рушников до икон – дары местных жителей.

Ну все, можно на свидание.

Наталия Белячиц, заведующая филиалом «Рымдюнский сельский клуб-библиотека»:

Здесь у нас несколько экспозиций. Одна из самых главных и любимых – это «Дорога льна». Мы разрешаем трогать руками. Когда придет ребенок в нашу музейную комнату, потрогает и запомнит, потому что прочувствует. Это лен 1926 года, нам подарила его наш народный мастер Мария Юлиановна Можейко. Здесь очень много ее экспонатов, это наша гордость. И она знаете, как всегда говорила? Лен – это золото Беларуси.

Все наши прабабушки делали с душой и песней. Из льняных нитей на кроснах ткали дываны – бренд Беларуси. Нарисовать нитями узоры или пышные бутоны – еще та высшая математика. У каждой мастерицы был свой почерк и фирменная гамма. Ими не только украшали стены. Это была главная фотозона на свадьбах и других торжествах.

Люди работают, мама не всегда успевала подойти к ребеночку, а ребеночек лежал, начинал плакать, шевелил ручками и раскачивал люльку, и люлька его сама качала. Голь на выдумку хитра. В эпоху до интернета и девайсов островечане не горевали. Жили за счет матушки-природы и трудились на всю катушку. Ко всему подходили со смекалкой и юмором.

Знаете, что это такое? Скобля. Скоблить кору с дерева. И сейчас саму сварливую, злую женщину, которая скоблит своего мужа, вечно чем-то недовольна, называют скобля. Самое интересное приспособление.

– Мышеловка?

– Похоже. Буч – ловили рыбу. Рыба заплывала, а выплыть назад никак не могла.

Бабий угол – отдельная глава. У каждой хозяюшки было свое тепленькое местечко, где она хранила тогдашнюю технику – маслобойки, стиральные доски и, конечно, травы. Они же – ароматный чай и лекарственные травы от всех невзгод. Герань – от сглаза, полынь отгоняла мышей, чтобы не грызли соломенные коробы.