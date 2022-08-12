100-летний лён и древние приспособления для рыбалки. Что интересного в уголке старинного быта в Рымдюнах

Островецкую кругосветку продолжаем в Рымдюнах, рассказали в проекте «Земля памяти». В этнографической музейной комнате «Уголок старинного местного быта» можно оказаться в гостях у предков. Все – от рушников до икон – дары местных жителей.
Островецкую кругосветку продолжаем в Рымдюнах, рассказали в проекте «Земля памяти». В этнографической музейной комнате «Уголок старинного местного быта» можно оказаться в гостях у предков. Все – от рушников до икон – дары местных жителей.
Ну все, можно на свидание.
Наталия Белячиц, заведующая филиалом «Рымдюнский сельский клуб-библиотека»:
Здесь у нас несколько экспозиций. Одна из самых главных и любимых – это «Дорога льна». Мы разрешаем трогать руками. Когда придет ребенок в нашу музейную комнату, потрогает и запомнит, потому что прочувствует. Это лен 1926 года, нам подарила его наш народный мастер Мария Юлиановна Можейко. Здесь очень много ее экспонатов, это наша гордость. И она знаете, как всегда говорила? Лен – это золото Беларуси.
Все наши прабабушки делали с душой и песней. Из льняных нитей на кроснах ткали дываны – бренд Беларуси. Нарисовать нитями узоры или пышные бутоны – еще та высшая математика. У каждой мастерицы был свой почерк и фирменная гамма. Ими не только украшали стены. Это была главная фотозона на свадьбах и других торжествах.
Люди работают, мама не всегда успевала подойти к ребеночку, а ребеночек лежал, начинал плакать, шевелил ручками и раскачивал люльку, и люлька его сама качала.
Голь на выдумку хитра. В эпоху до интернета и девайсов островечане не горевали. Жили за счет матушки-природы и трудились на всю катушку. Ко всему подходили со смекалкой и юмором.
Знаете, что это такое? Скобля. Скоблить кору с дерева. И сейчас саму сварливую, злую женщину, которая скоблит своего мужа, вечно чем-то недовольна, называют скобля. Самое интересное приспособление.
– Мышеловка?
– Похоже. Буч – ловили рыбу. Рыба заплывала, а выплыть назад никак не могла.
Бабий угол – отдельная глава. У каждой хозяюшки было свое тепленькое местечко, где она хранила тогдашнюю технику – маслобойки, стиральные доски и, конечно, травы. Они же – ароматный чай и лекарственные травы от всех невзгод. Герань – от сглаза, полынь отгоняла мышей, чтобы не грызли соломенные коробы.
Я себя чувствую на белорусской чайной церемонии. Тут и васильки, и сушеные ягоды.
– У нас сейчас есть свой травяной чай «Долголетие» от Марины Юлиановны Можейко. Когда выпьешь это чаек, будешь долго жить и счастливо. Я хочу, чтобы вы попробовали, потому что сегодня у нас более фруктовый, витаминный чай. Так что пейте на здоровье. Я вам подготовила сувенирчик. Какой же чай без меда? Это рымдюнский мед. Пчеловод – Дымченко Константин.
– Класс!
Согреваться белорусскими красотами продолжим в новой серии. Любые выходные можно превратить в маленький отпуск.
Читайте также:
«Бывает, выдру встретим по дороге». Каких животных можно увидеть в Островецком лесничестве?
Этот собор стоит наравне с Нотр-Дамом и Кёльнским. Рассказываем историю уникального костёла в Гервятах
Можно загадать желание, обойдя костёл три раза. Вот почему Гервяты притягивают туристов