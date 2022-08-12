Это визитка Беларуси. Почему стоит побывать на Браславских озёрах?

На горизонте выходной. Ныряем с головой в Браслав. Россыпь озер и холмов – дар поозерского ледника. 10 тысяч лет назад он оставил нам умопомрачительные ландшафты. Знакомство с городом начинаем с замковой горы. Здесь пульсирует живая история.

Вероника Гадулевич, научный сотрудник Браславского историко-краеведческого музея:

5-6 тысяч лет до нашей эры, когда зарождались древние городища. Оно было деревянным, и поскольку Браславщина неоднократно горела, ничего не сохранилось. В XI веке, когда мы были в Полоцком княжестве, замковая гора играла оборонительную роль, поскольку нас окружала вода, довольно трудно нас было захватить.

На камне – дата рождения, 1065-й. Первое упоминание о Браславе в летописи Быховца. Здесь же символичный герб. Треугольник означает триединство. Глаз – всевидящее око. Лучи пробиваются светом к знаниям. Со временем добавился голубой фон – ода кристальным озерам. В их честь старинная легенда про красавицу с горделивым характером Дрыву – дочь князя Двина и его жены Друйки. Вероника Гадулевич:

Она сказала, что отдаст свою руку и сердце тому, кто оставит меч в теле противника, и значит, Снуд и Нов однажды ночью сговорились против своего брата, чтобы его подкараулить и заколоть, но, как выяснилось, они убили его слугу, и Брас остался жив. Дрыва уже готова подарить ему свою любовь. Он отказывается, говорит, что ее поступок слишком жестокий. И она, не выдержав позора, сбрасывается с обрыва горы. Следовательно, из этих персонажей у нас пошли названия озер. Это Дривяты – Дрыва, Новяты – Нов, Брас – Браслав.

Оставьте зазеркалье на телефоне и отправляйтесь в Слободку. Миниатюрное озерцо с идеально круглой формой – загадка. Результат падения метеорита. Место, где провались церковь за грехи или из-за спасения от врагов... Версий немало. Живописную пастораль в народе называют «божьим оком» и «чертовым глазом».

Даниил Волчек, краевед:

Действительно форму ока имеет, взгляд устремлен наверх к небесам. Образовалось в тот же период, когда образовывались все озера на Браславщине, то есть когда ледник остановил свое движение, дотаивал. У нас такие две системы: Браславские озера и Богинские озера, около 300 озер. Божье око сегодня красуется на календарях и открытках. Это визитка Беларуси. Особенно хороша она в золотой оправе кувшинок. Но как бы ни манила романтика лесного озерка, купаться в нем не рекомендуется. Глубина всего метра 2, но крутые заболоченные берега, вечно холодная вода, илистое дно. Мало приятного. А вот порыбачить можно. Здесь водится линь и карась