«А вот это местный пущевик». Планы на выходные – гулять по Березинскому заповеднику и слушать легенды

Новости Беларуси. Отдых в белорусских заповедниках привлекает все больше туристов из всех уголков страны и дальнего зарубежья, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чаще всего здесь принимают гостей из России и Китая. Литовцам и полякам тоже не чужды туристические маршруты по Беларуси, тем более что в 2022 году в заповедных местах кардинально поменяли программу. Уникальная инсценировка легенд, встречи с мифическими героями, дегустации, фотосессии с краснокнижниками. Оксана Семашко оценила возможности, которые, что немаловажно, доступны каждому.

Бережно прикоснуться к природе и не навредить. А еще прогулки по мифическим местам заповедника и болотам днем и ночью. Соблазн неимоверный. «Людям очень хочется дышать чистым воздухом». Как Беларусь привлекает китайских туристов? Подробнее.

Оксана Семашко, корреспондент:

А вот это местный пущевик. Ходит такое поверье, что если будешь хорошо себя вести в чаще, то он обязательно выпустит из лесу, да и еще подарок даст. А если плохо, то тогда можно заблудиться здесь в трех соснах.

Наша съемочная группа успешно выбралась. Но споткнуться удалось не раз – без пакостей мифических существ не обошлось.

Александр Волчек, специалист по туризму Березинского биосферного заповедника:

Мы сейчас с вами начинаем увлекательное путешествие по мифологической тропе. Чтобы пройти на мифологическую тропу, нам надо пройти портал. Это портал в потусторонний мир. Лес, который мы с вами посетим, всегда считался у славян чем-то таким сакральным, интересным, страшным, возможно. Все зависит от вида места.

Анастасия Берцук:

Место здоровское. Воздух шикарный. Пахнет безумно вкусно. Фотографировала я домик Бабы-яги. Хочу ребенку показать, что она действительно существует. Ведь детство для того и дано, чтобы во что-то верить. Пускай хотя бы в Бабу-ягу. Я обязательно сюда вернусь еще с ребенком.

Легкие каждого участника увлекательного путешествия сегодня наполнились самым свежим воздухом. К примеру, всего несколько минут нахождения с молоденькими саженцами в теплице заменит час в лесу.

Иван Барановский, председатель объединенной отраслевой профсоюзной организации работников НАН Беларуси:

Экологически чистый маршрут. Всем советую посетить Березинский заповедник. Очень много нового, интересного узнал, в частности о мифологии. Очень завораживающие болота. Тоже впечатляет, что сотрудники занимаются и насаждениями, то есть это очень на экосистему влияет их. Так что очень интересный маршрут.

Свыше 20 тысяч рек и еще 30 тысяч озер – это все Беларусь. За это нашу страну и любят. А еще, по наблюдениям экспертов, белорусский турист омолодился. Но есть и те, кому всего три и даже 85+. Отдыхают в основном от суеты и стресса. Как? Подсказывает сама природа.