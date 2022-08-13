«Мёд!» Туристы рассказали, что обязательно нужно попробовать в Березинском заповеднике

Новости Беларуси. Отдых в белорусских заповедниках привлекает все больше туристов из всех уголков страны и дальнего зарубежья, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чаще всего здесь принимают гостей из России и Китая. Литовцам и полякам тоже не чужды туристические маршруты по Беларуси, тем более что в 2022 году в заповедных местах кардинально поменяли программу. Уникальная инсценировка легенд, встречи с мифическими героями, дегустации, фотосессии с краснокнижниками. «А вот это местный пущевик». Планы на выходные – гулять по Березинскому заповеднику и слушать легенды. Читать здесь.

В Березинском биосферном заповеднике чтят традиции предков уже почти целый век. Вот и сегодня, накануне Медового спаса, люди верят в целебную силу это натурального продукта. Особенно если над его изготовлением трудились заповедные пчелки.

Оксана Семашко, корреспондент:

Что вкуснее: конфеты или мед? Алиса Попкова:

Мед! Оксана Семашко:

А полезнее? Алиса Попкова:

Мед!

Екатерина Трофимова, туристка (Россия):

Я пробовала много в жизни медов, но заповедный – самый вкусный. Я первый раз приехала в Беларусь из Санкт-Петербурга. Мне здесь очень нравится.

Дети и взрослые, ешьте мед. Он полезен для вас.