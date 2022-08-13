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«Мёд!» Туристы рассказали, что обязательно нужно попробовать в Березинском заповеднике

13 августа 2022 18:33
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Новости Беларуси. Отдых в белорусских заповедниках привлекает все больше туристов из всех уголков страны и дальнего зарубежья, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чаще всего здесь принимают гостей из России и Китая. Литовцам и полякам тоже не чужды туристические маршруты по Беларуси, тем более что в 2022 году в заповедных местах кардинально поменяли программу. Уникальная инсценировка легенд, встречи с мифическими героями, дегустации, фотосессии с краснокнижниками.

«А вот это местный пущевик». Планы на выходные – гулять по Березинскому заповеднику и слушать легенды. Читать здесь.

«Мёд!» Туристы рассказали, что обязательно нужно попробовать в Березинском заповеднике-1

В Березинском биосферном заповеднике чтят традиции предков уже почти целый век. Вот и сегодня, накануне Медового спаса, люди верят в целебную силу это натурального продукта. Особенно если над его изготовлением трудились заповедные пчелки.

«Мёд!» Туристы рассказали, что обязательно нужно попробовать в Березинском заповеднике-4

Оксана Семашко, корреспондент:
Что вкуснее: конфеты или мед?

Алиса Попкова:
Мед!

Оксана Семашко:
А полезнее?

Алиса Попкова:
Мед!

«Мёд!» Туристы рассказали, что обязательно нужно попробовать в Березинском заповеднике-7

Екатерина Трофимова, туристка (Россия):
Я пробовала много в жизни медов, но заповедный самый вкусный. Я первый раз приехала в Беларусь из Санкт-Петербурга. Мне здесь очень нравится.

«Мёд!» Туристы рассказали, что обязательно нужно попробовать в Березинском заповеднике-10

Дети и взрослые, ешьте мед. Он полезен для вас.

«Мёд!» Туристы рассказали, что обязательно нужно попробовать в Березинском заповеднике-13

Уже ровно через неделю удивлять туристов готовится национальный парк «Припятский». Здесь предложат воочию понаблюдать за растущими туровскими крестами, побывать в уникальной пойменной дубраве, аналогов которой нет в Европе, отведать хлеб нового урожая и выбрать «Полесскую красавицу».

«Людям очень хочется дышать чистым воздухом». Как Беларусь привлекает китайских туристов? Подробнее.

# Продукты питания # Туризм # Оксана Семашко # Алиса Попкова # Екатерина Трофимова # Фотофакт

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