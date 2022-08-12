Этот собор стоит наравне с Нотр-Дамом и Кёльнским. Рассказываем историю уникального костёла в Гервятах

Анастасия Макеева, корреспондент:

Нотр-Дам, Кельнский собор, Гервяты. Это белорусское сокровище стоит на одном уровне с мировыми жемчужинами. Костел Святой Троицы – место, намоленное уже больше века. Шедевр неоготики почти в 20 этажей поражает всех гостей и туристов. Словно фантастический замок. Гервяты – Мекка для туристов. Величь, роскошь и титул самого красивого костела Беларуси. Не влюбиться, как в самую яркую звезду на небе, невозможно. История и легенды – из уст местных жителей. «Бывает, выдру встретим по дороге». Каких животных можно увидеть в Островецком лесничестве? Подробности далее.

Надежда Бразевич, ученица Гервятской средней школы:

В 1271 году через эти места проезжал князь Герман со своими воинами. Устал князь после дороги и прилег отдохнуть. Через сон слышит: Герви-Герви. Подумал князь, что это такое, а воины ему сказали: там птицы красиво летят, а по-литовски герви значит колодец. И князь подумал: а почему бы мне не основать здесь поселение? А как мне его назвать? Герви, Гярви, Гервяты.

Католический приход на этих землях был основан еще в далеком 1526 году. Костелы были деревянные, меняли свое обличие и название. В XIX веке, когда прихожан стало 10 тысяч, молиться стало тесно. Молодой предприимчивый ксендз Владислав Ольшевский решается на строительство нового каменного Троицкого костела. Проект разработал главный архитектор Вильнюсской губернии Алексей Полозов. Ксендз вместе с братом-инженером немного подкорректировали и сделали выше. И с 1899 по 1903-й родилось чудо.

Наталия Белячиц, заведующая филиалом «Рымдюнский сельский клуб-библиотека»:

Сейчас я вам хочу показать оригинальную памятку 1901 года. Владислав Ольшевский, ксендз, выдавал такую памятку тем людям, которые приносили какое-то пожертвование на строительство данного храма. Костел строился на средства местных жителей и одной из самых известных семей – семей Домейко, которая владела Гервятами.

Надежда Бразевич:

Раньше тут была мельница, которая была сделана по заказу пани Марии Домейко в 1914 году.

– Символично, что сейчас у вас здесь работает кафе, пахнет вкусно. Чем тут угощают?

– Да, тут очень много разных блюд, есть и вафли, и мороженое, и горячие блюда.

Полина Гудойть, ученица Гервятской средней школы:

З першых крокаў будаўнікоў напаткалі вялікія цяжкасці. Калі пачалі рыць катлаван пад фундамент, грунтавыя воды не дазвалялі паглыбіць яго дастаткова. Тады вырашылі зрабіць новае рэчышча для ракі і адвесці яго на 300 метраў ад месца будаўніцтва.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Духовное путешествие можно продолжить в прекрасном дендрарии на французский манер. Такую сказочную красоту создавал ксендз Леонид Нестюк, и сейчас с трудом верится, что еще в 1990-е годы здесь были высоченные липы и море ворон. Оттого самых сварливых женщины местные в шутку называют гервятскими воронами.

Ядвига Стефанович, прихожанка костела:

Там были деревянные хаты, крытые соломой. И при дороге стоял магазин. Вы увидели, во что он превратил маленький кусочек земли. У нас более 300 видов кустарников, которые он все посадил, облагораживал.

Наталия Белячиц:

Здесь всегда-всегда цветущий сад, и это благодаря священнику, всем людям, прихожанам. Центральная фигура Михаила Архангела – символ борьбы добра и зла. Когда задавали вопрос покойному ксендзу Леониду, почему именно центральная фигура Михаила Архангела, он отвечал всем так: я хочу защитить весь гервятский край, Гервятский сельский совет и всех людей, которые приезжают в этот храм, от беды и зла. На берегах Лоши возвели кирпичный завод. Каждый день на стройке трудились около 70 жителей. Ежемесячно семьи приносили по 60 куриных яиц, их добавляли в известковый раствор для прочности. Сработало. 2022-й – кладка безупречна. Черепицу завозили из Германии. Удивительно, но при ремонтных работах удалось найти черепицу той же фирмы. Стрельчатые окна светят, как лучи. Крыша в форме креста благословляет Островецкий край и всех гостей. Это один из самых высоких костелов в стране – 61 метр. Но случилось так, что Владислав Ольшевский так и не удостоился освятить свое детище.

Ядвига Стефанович:

Когда построили этот костел, в 1903 году, власти предъявили, что он занимался поборами. Не допустили, чтобы он освятил этот костел. Надежда Бразевич:

На территории костела ему поставили памятник. Но это не понравилось императорским властям, поэтому его оштрафовали на 100 рублей, а это были очень большие деньги. И его понизили до должности викария. Освящением костела занялся уже Антанас Диленкевичус. Во время войны святыня не пострадала. Настоятели даже ездили к Брежневу, чтобы костел не закрыли. И судьба оказалась благосклонной. Ксендзов за 119 лет сменилось немало, но расцвет пришелся на Леонида Нестюка, который пришел на службу в 1996-м и вдохнул новую жизнь.

Божественные интерьеры – ода прекрасному. От сводов захватывает дух. Здесь идеальная акустика, сохранился орган 1882 года. Пока он не в голосе, но местная органистка волшебно играет на синтезаторе. Пол и витражи новые. 164 лика святых создавали гродненские мастера по задумке Леонида Нестюка. Для красоты он не жалел последних денег. И сегодня даже люди, далекие от веры, говорят ему спасибо.

Анастасия Лапуня, ученица Гервятской средней школы:

На жаль, 21 сакавіка 2017 года ксяндза Леаніда не стала – абшырнейшы інсульт у сценах касцёла. Побач касцёла Святой Троіцы ксёндз Леанід быў прызнаным чалавекам у 2012 годзе. А яшчэ яго партрэт быў павешаны на Дошчы гонару. Гэта быў адзіны выпадак у Гродненскай вобласці.

Одна из уникальных икон – «Святой Иосиф с младенцем» 1514 года в стиле барокко. Прихожане говорят, что святыня попала сюда еще со старого деревянного костела. Среди эксклюзива – старинная фреска Тересы Ясевич. Ее случайно под слоем краски открыли строители, когда меняли витражи. И все же самой почитаемой остается «Матерь Божья Остробрамская». Многочисленные дары – свидетели исцелений души и тела.