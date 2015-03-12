Новости Беларуси. Конкурс видеороликов о туризме проходит в Пуховичском районе. До 20 марта у желающих есть возможность в самом лучшем свете представить достопримечательности и особые места родного края.

Конкурс в районе проводится впервые по инициативе местного центра туризма детей и молодежи по трем номинациям: «Моя Беларусь», «Музейное дело» и «Туристский поход».

Победители будут награждены специальным призом, а лучшие ролики разместят на сайте Центра туризма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Махнач, директор Центра туризма детей и молодежи Пуховичского района:

Учреждения образования дают информацию, например, по своим музеям или же по своим походам, которые они совершили в 2014 году. По Центру туризма мы свой ролик представили, например, как туристические слеты у нас проходят. Плюс дополнительно у нас есть очень хороший видеофильм об изюминке нашего летнего оздоровления: палаточные оздоровительные туристические лагеря, патриотические лагеря.

Ольга Комаровская, методист Центра туризма детей и молодежи Пуховичского района:

Мы ставим основными целями и задачами три главные. Это популяризация туризма, активного образа жизни среди учащихся, повышение их интереса к этой теме. Мы даем возможность продемонстрировать туристические продукты нашего региона: экскурсии, тропы, музеи и так далее. Мы хотим привлечь именно инвесторов, каких-то маркетологов.