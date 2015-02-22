Деревня Колюжица: здесь жил знаменитый род Ваньковичей

Деревня Колюжица. Находится деревня в Березинском районе, Минской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

Эта деревня известна еще с 16 века — очень старинная деревня. Но, к сожалению, не известно, что в 16 веке здесь происходило. Знаменитой Колюжица стала благодаря шляхтичам Ваньковичам.

Шляхтичи Ваньковичи известны еще с 15 века. В Минском воеводстве Ваньковичи были в почете и дружбой с ними гордились.

Под конец 18 века деревню Колюжица приобрел Александр Ванькович для своего сына Мельхиора Ваньковича. Мельхиор был женат на Схоластике с рода Горецких. Мельхиор Ванькович вместе со своей женой в этой деревне начали вить родовое гнездо, построили здесь дворец. У Мельхиора и Схоластики родился сын, который стал знаменитым художником — Валентий Ванькович.

Рассказывают, что маленький Ванькович, еще не научившись читать и писать, уже с увлечением рисовал. Говорят, рисовал все, что видел. Валентий Ванькович был уверен, что вера в Бога основывается на хороших поступках, что надо не только молиться Богу, но еще и делать и добрые дела. Это был человек, у которого было доброе сердце. Он в большинстве своем работы писал бесплатно, а когда получал гонорар, то раздавал его тем, кому нуждался в деньгах больше. Он говорил, что художника никто не может вознаградить, потому что само искусство и есть уже Божья награда.

На месте, где когда-то стоял дворец Ваньковичей, сейчас стоит валун.

Мельхиор Ванькович (сын Мельхиора Ваньковича) из рода Ваньковичей родился и вырос в Колюжицах. Он стал знаменитым писателем, свою родную деревню описал в повесть «Шчанюковыя гады» (1934 г.).

На старинном кладбище в деревне хоронили и крестьян, и тех, кто с ними работал в имении и жил.

Часто слышишь: а что на Беларуси сохранилось? Там же ничего не сохранилось. А сохранилась историческая память, которую так старательно из белорусов хотят выбить, потому что при памяти — человек, а без памяти даже не растение, так как и оно имеет корни. Так что не теряйте память, не теряйте свои корни. Помните про свой родной язык, свою историю, про свое прошлое.