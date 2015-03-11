Иностранцы смогут посещать «Беловежскую пущу» без виз

Новости Беларуси. Соответствующий указ президента Беларуси опубликован на Национальном правовом портале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительству в трёхмесячный срок поручено разработать документы, определяющие порядок посещения зарубежными туристами этого уникального уголка природы.

Иностранцы смогут воспользоваться безвизовым режимом через пункт пропуска Переров-Беловежа и находиться на территории Нацпарка «Беловежская пуща» до трех суток.

Такой шаг принят для повышения эффективности использования объектов туристической инфраструктуры и дальнейшего развития трансграничного туризма, подчёркивается в документе.

По данным пресс-службы главы государства, многие из 150 тысяч туристов, которые каждый год бывают в польской части Беловежской пущи, хотели бы посетить и белорусский Национальный парк.

Здесь уже подсчитали, что нововведение позволит дополнительно заработать около 27 миллиардов рублей.

Валентин Цехмейстер, директор Республиканского союза туристических организаций:

У иностранцев даже больше вызывает отторжение не плата за визу, а сама процедура ее получения. Когда говорят, что полтора миллиона туристов бродят вдоль наших границ, посещая соседние государства, и хотели бы посетить и Беларусь. Вот эо как раз такой случай, когда мы можем обеспечить такую возможность иностранцам.