В Гродно все исторические здания оснастят специальными QR-кодами

Новости Беларуси. Древний Гродно станет более доступным для туристов. В городе все исторические здание оснастят специальными QR-кодами. Чтобы получить исчерпывающую информацию о таком объекте, достаточно будет иметь с собой современный мобильный телефон с доступом в Интернет.

Информация на страничке, посвящённой достопримечательности, изложена на 6 языках. Написанное подкреплено небольшими видео- и аудиороликами. Кроме того, объект привязан к онлайн-картам, что тут же позволит туристу сориентироваться на местности.

Таким образом, в Гродно создан прототип первого, и причем абсолютно бесплатного, мобильного гида.

Наталья Михневич:

Увидели QR-код, сфотографировали его на телефон, в программе быстро нашли место здания. Там полностью все. И не нужно никакого гида, спокойно можно гулять, выстроить маршрут по городу.

Сергей Коледа, автор идеи, заместитель председателя Общественное объединение «Республиканский туристско-спортивный союз»:

Если мы сделаем на основные объекты и сможем с помощью вот этой программы создать туристические маршруты, то даже индивидуальный турист сегодня может приехать, зацепиться, например, вначале где-нибудь на вокзале за этот QR-код. И дальше, пожалуйста, вы сами себе создадите хороший маршрут. А для экономики страны, чем больше приезжает туристов, тем лучше.