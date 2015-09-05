Китайский курорт Хайнань или «Восточные Гавайи» – одно из самых чистых мест на планете

Впервые в китайском парадном строю шли военные из других стран – из Мексики, Сербии, Венесуэлы – полтора десятка армий отправили свои отряды на Тяньаньмэнь. Как видели в сюжете, белорусские солдаты и военнослужащие из России тоже там были. Хоть и пришлось с привычных 120 шагов в минуту переучиваться на 114, в китайском ритме, все же белорусы и россияне отличались от других чеканным шагом советской военной школы.

До сих пор белорусов и россиян считают в мире за одно и дифференцируют с большим трудом. Но как раз таки китайцы вывели новое отличие: оказывается, у белорусов лица белее! Об этом расскажет героиня следующего сюжета. Может быть, монголо-татары не так фундаментально прошлись по нашим краям? Или загораем меньше? Нет у нас своего Крыма! Зато Китай предлагает остров – не навсегда, а отдыха ради. Остров, где живут по сто лет, где не шьют и не куют, но это тоже Китай. Впечатлениями делится наш специальный корреспондент Ирина Мартьянова.

Ирина Мартьянова, корреспондент:

Во времена императорского Китая Хайнань был местом ссылки непокорных подданных. Нам , живущим в 21 веке, конечно, сложно представить себе вот такое изысканное наказание. Казалось бы, райский остров. Однако райским Хайнань стал только сейчас. Ведь ранее единственными его обитателями были нищие соплеменники, надоедливые обезьяны и легенды.

Почти 7 тысяч км от Минска до Пекина, а затем еще 2,5 - до Хайнаня – единственного в Китае острова с тропическим климатом. «Восточные Гавайи» – именно так уже давно называют многочисленные туристы этот остров. Впрочем, ничего удивительного: оба курорта находятся на одной широте. Но только если бы Гавайи и Хайнань решили оспорить пальму первенства, то у китайского визави в рукаве наверняка оказался бы очень важный козырь: Санья занимает второе место в мире после кубинского Варадеро по чистоте воздуха и другим экологическим показателям. На острове полностью запрещено какое-либо производство. Может поэтому здесь так много долгожителей.

Анна Гу:

У меня здесь есть знакомый, ему 117 лет в этом году. Я ему говорю: расскажи, как тебе удалось вот так 117 лет прожить и ты еще работаешь? Он еще и на женщин заглядывается! Во-первых, он ест все посезонно. Например, растут в этот сезон манго – он есть в этот сезон манго, арбузы не ест. Он никогда сильно не смеется, как мы, русские любим – от души, никогда сильно не переживает. А в третьих, он занимается каждый не изнурительным трудом. И все китайцы так.

На Хайнань Анна приехала 10 лет назад, изучать китайский. Видимо, процесс так увлек девушку, что покинуть это райское место Анна не может до сих пор:

Анна Гу:

Постепенно Хайнань будет, мне кажется, отдыхом для vip-туристов. Остров становится все дороже и дороже. Я думаю, что через несколько лет это будет такой современный Гонконг. И президенты здесь отдыхают, и артисты.

Поэтому отели здесь растут как грибы после дождя и стремительными темпами расширяется сфера услуг.

Джоу Чун Хуа, заместитель председателя комитета по туризму г. Санья:

Сейчас в Китае оказывается огромная поддержка тем, кто занимается развитием туризма. Все развивается в рамках идеи Шелкового пути. Мы считаем, что у этого пути великая миссия – объединить народы, объединить страны.

Масштабный инвестиционный проект Шелкового пути Китай анонсировал еще несколько лет назад. КНР намерена восстановить таким образом статус доминирующей морской державы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Фактически речь о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад, в частности через Россию и Беларусь.

Виктор Буря, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:

Признание того, что Беларусь действительно та страна, которая должна стать элементом Шелкового пути, и терминология очень мне приятная и близкая, когда говорится о том, что парк «Великий камень» должен стать жемчужинкой на этом пути, это не просто греет – это обнадеживает.

Белорусов среди туристов на Хайнане пока немного. Однако о нас здесь знают и часто сравнивают с россиянами.

Анна Гу:

Белорусов китайцы очень любят. И белорусов от россиян они не отличают. Они просто говорят, что, наверное, у белорусов кожа белее, чем у россиян.

У большинства наших соотечественников Китай ассоциируется в лучшем случае с Великой китайской стеной, народной медициной или недорогим шоппингом. О том, как разрушить этот стереотип, говорим с генеральным менеджером одного из лучших отелей в Санье.

Хосс Ветри, генеральный менеджер международной сети отелей:

Очень много гостей из Восточной Европы, Беларуси, России. Многие из них посещают Пекин с бизнес-поездками, но они не знают Санья как туристический курорт. Поэтому мы бы хотели, чтобы те, кто совершает деловые визиты в Пекин, заезжали и к нам.

После небольшого интервью Хосс делится своими впечатлениями о Беларуси и её жителях, с которыми ему довелось повстречаться:

Хосс Ветри, генеральный менеджер международной сети отелей:

Прекрасная страна. Чудесный климат: четыре сезона, не очень холодные зимы. Я хотел бы узнать о ней больше.

Сегодня на Хайнане живет около 8,5 миллионов человек. Улицы и дороги туристической столицы буквально переполнены. Такое ощущение, что ПДД в этом хранимом небом уголке не соблюдается никем – ни автомобилистами, ни пешеходами, ни огромной армией владельцев мотороллеров.

Еще одна интересная деталь – большинство местных жителей ездят на дорогих автомобилях. А все потому, что купленная в свое время за копейки недвижимость сегодня выросла в цене в десятки раз. К примеру, обычная двухкомнатная квартира в этом доме сегодня стоит 260 тысяч долларов. В то время как ее прежняя цена, еще до того как город превратился в туристическую Мекку Китая, не превышала и 30 тысяч. Таких, кто в свое время приобрел несколько квартир, оказалось немало, и сегодня предприимчивые хайнаньцы продают квадратные метры по очень выгодной цене, вкладывая деньги, в том числе, и в престижные авто.

33-летняя Жуй признается: с жильем помогли родители. Она работает в туристической компании, супруг – водитель. Без помощи родных, говорит, не справились бы. Многим их друзьям приходится обращаться за кредитом в банк, а в этих случаях выплаты могут составить большую часть зарплаты.

Жуй Ян:

У нас в Китае квартира – это точно самый главный вопрос. Нам родители помогают. Если бы родители не могли, конечно, мы бы сами, но не у всех молодых семей есть квартиры, это точно.

Впрочем, родители помогают молодой семье не только материально: присматривают за внучкой, пока дети на работе, помогают на кухне. Но вот пельмени делают всей семьей и только по праздникам. А сегодня день именно такой, говорит девушка. В гости ведь пришли белорусские журналисты!

Ирина Мартьянова, корреспондент:

Если вы думаете, что жители Санья отмечают какой-то национальный праздник, вы ошибаетесь. Нет, здесь праздник каждый день, а точнее... каждый вечер сюда устремляются десятки, сотни семей для того, чтобы вместе встретить окончание этого дня!

Под зажигательную музыку горожане дружно отплясывают заранее выученные танцы. Новички, к примеру, такие как мы, разучивают движения по ходу, повторяя их за «учителем».

А еще этот вечер в Санье пройдет под аккомпанемент белорусской Купалинки.