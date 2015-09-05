Трехдневный визит Александра Лукашенко в Китай: хроника событий в программе «Картина мира» с Юрием Козиятко

Грандиозный парад современности прошел под правильной победной символикой. Под красным флагом и красной звездой в Пекине маршировала китайская армия и солдаты из разных стран мира, из Беларуси тоже.

70-летие Победы (не только китайского народа в войне с Японией, но и во Второй мировой войне) собрало на площади Тяньаньмэнь знатных гостей из 49 государств. Не приехали, правда, американцы, перетягивающие на себя одеяло с историческими лаврами. Японцы, понятное дело, отказались праздновать свое поражение. Но около 30 первых лиц государств наблюдали за парадом! Будучи в числе приглашенных, Президент Беларуси Александр Лукашенко использовал этот исторический повод и для решения важных экономических и политических проблем белорусской современности. Свидетелем событий была Ольга Юруть.

Здесь еще 800 лет назад императоры китайской династии Цзинь решали судьбоносные вопросы мировых держав. И в нынешние времена здесь, в резиденции «Дяоюйтай», принимают глав государств и видных деятелей мировой политики.

Это уже третья встреча за четыре месяца председателя КНР и белорусского лидера. Чтобы так часто и на таком уровне, даже гуру диппротокола такого не припомнят. Такая активность – не что иное, как взаимный интерес.

Александр Лукашенко, Президент Республик Беларусь:

Мы немало сделали по строительству «Великого камня», мы его назвали «Жемчужиной Шелкового Пути». Там идет проектирование, строительство, компании пришли, приходят постоянно новые. Это будет уникальный проект, вы ознакомились с ним. После вашего посещения работа там значительно активизировалась.

Шелковый путь, Индустриальный парк и другие вопросы инвестиций. Китай заверил: несмотря на сложные времена в мировой экономике, поддержит Беларусь.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Исходя из принципов стратегического партнерства, Китай готов поддерживать Беларусь. Мы готовы и дальше работать с Беларусью, чтобы добиваться еще больших результатов в совместной деятельности. Белорусско-китайское партнерство устойчиво развивается. Надеюсь, что стороны будут активно сотрудничать для сохранения высокой динамики отношений.

Еще два года назад председатель КНР Си Цзиньпин объявил о начале реализации проекта «Шелковый путь». Это экономический пояс, который выгодно можно затянуть, объединив интересы стран от Тихого Океана до Балтики. В планах сформировать транзитно-транспортную систему, которая объединит Китай и страны Центральной Азии, а также связать этот регион с Африкой и Европой. И Беларусь для Поднебесной – надежный партнер для выхода на европейский рынок. Для нас Китай – площадка для продвижения своих интересов в Азиатском регионе.

Алексей Дайнеко, директор Института экономики Национальной академии наук Беларуси:

Для Беларуси это очень большой шанс. Ведь вы представьте: огромные потоки товаров пойдут из Европы в Азию, где-то из Беларуси тоже в Азию. У нас отрицательное сальдо торгового баланса с Китаем. Нам надо его выравнивать. Поэтому мы здесь для себя видим, что эта инфраструктура позволит, прежде всего, нарастить экспорт белорусских товаров и выровнять это торговое сальдо. Это первый момент. Второй момент: будут вкладываться инвесторы в инфраструктурные проекты. То есть логистика и все, что связано с транспортом также будет развиваться. Значит, Республика Беларусь только выигрывает от этого: будут поступления в бюджет, будут создаваться новые рабочие места. Поэтому наша экономика будет расти.

Равноправие и взаимная выгода, применение преимущественно рыночных подходов, приоритетность, долгосрочность реализуемых проектов – это все о партнерстве с Китаем. Нарастить экспорт и привлечь инвестиции – за это отвечают руководители. За всю историю современной Беларуси это пятая директива, а вот чтобы международной направленности – первая. Такие документы, как веское слово, – редкие и точно определяют основные моменты общественного устройства.

Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь, сопредседатель Белорусско-Китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству:

Те основные направления, те тезисы, те импульсы, которые были даны в рамках встреч двух лидеров наших стран, они легли в основу Директивы №5. Она разворачивает те направления стратегического партнерства, которые должны быть углублены, прежде всего, белорусскими экспертами, белорусскими государственными органами с максимальной пользой, с максимальным эффектом для совместного развития двух стран. Для развития стратегического партнерства, уровень которого на данный момент с каждым годом повышается.

Более двух десятков лет сотрудничества. Уже сложно сказать, что сильнее в отношениях Беларуси и Китая – крепкая дружба или стратегическое партнерство.

Чжан Гаоли, член постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии КНР, первый заместитель премьера Госсовета КНР:

В лице Беларуси мы всегда имеем надежного большого друга и партнера. Мы всегда рассматриваем вас как своего железного партнера.

Александр Лукашенко, Президент Республик Беларусь:

Вы знаете, на подъезде сюда, к вам, я подумал о том, что у вас сейчас очень много друзей, очень много друзей вы приобрели совсем недавно, когда Китай стал одной из влиятельнейших стран в мире, когда Китай стал фактически второй точкой притяжения многих государств нашей планеты. Но у Беларуси с Китаем давняя история. Вся новейшая история Беларуси связана с Китайской Народной Республикой. То есть мы не ситуативные друзья, не друзья вчерашние, мы давние друзья китайского народа, и между нами действительно установились очень хорошие отношения.

Личные отношения, и партнерство, и дружба, причем не только между руководителями, но и между странами. Именно друзей и партнеров пригласил глава КНР на грандиозное празднование 70-летия Победы. За воротами «Дуаньмэнь» Си Цзиньпин с супругой приветствовали высоких гостей. На парад приехали около трех десятков лидеров иностранных государств. Церемония знаковых рукопожатий.

Общее фото на память и гости прошли на vip-трибуны. По традиции ровные коробки объехал лично председатель КНР Си Цзиньпин, приветствуя военных.

Выправка и усидчивость китайских военных поражает, а синхронность заставляет усомниться, не роботы ли это. Здесь многое было впервые. Масштабное празднование и иностранные участники.

До этого День победы над Японией и окончание Второй мировой войны китайцы отмечали куда скромнее. Сейчас жителям и гостям Пекина продемонстрировали военную технику и авиацию. Практически все вооружение показывают широкой публике впервые. То, что раньше было военной тайной, сейчас гордость нации. Баллистические ракеты и беспилотники – китайского военпрома.

Ольга Юруть, корреспондент:

Эти кадры парада в Пекине – уже история, их увидит, без преувеличения, весь мир. Свыше 3,5 тысяч журналистов освещают это мероприятие.

Асы авиации разукрасили небо цветными красками. Завершился парад символично – в мирное небо выпустили голубей, а когда они разлетелись, над площадью Тяньаньмэнь взмыли тысячи разноцветных воздушных шаров.

Ольга Юруть, корреспондент:

«Жэньминь жибао», пожалуй, самое авторитетное издание в Китае. Выходит ежедневно тиражом свыше 3 миллионов экземпляров. Праздничный выпуск. Главное событие – парад в Пекине. На первом развороте фотография Председателя КНР с белорусским Президентом. Здесь же и эксклюзивное интервью Александра Лукашенко.

Очень знаковое и ценно, что общение с Александром Лукашенко попало на страницы газеты именно в день особого торжества. Белорусский лидер в разговоре с журналистом напомнил про огромные потери, которые понесли тогда белорусский и китайский народы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Необходимо честно признать, что в мире существуют силы, заинтересованные в пересмотре итогов Второй мировой войны. Для чего они это делают? Чтобы, поставив под сомнение историческую правду, оспорить нынешние права и интересы стран, вынесших основное бремя войны в Европе и Азии. Этого нельзя допускать.

Как говорится в одном известном изречении, те, кто не усвоили историю, обязательно ее повторят. И в этом контексте на Китай возложена особая, если хотите, историческая миссия: если полуторамиллиардный китайский народ будет помнить и чтить итоги и правду о Второй мировой войне – никому не удастся ее исказить, предать забвению.

Глава государства высказал свое мнение и по поводу послевоенного мирового порядка во главе с ООН. Александр Лукашенко абсолютно убежден в том, что цели и принципы Устава этой организации должны оставаться незыблемыми.