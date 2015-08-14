Минск: На доме, возведенном в честь 300-летия династии Романовых, установили крест

Новости Беларуси. В памятник архитектуры прошлого столетия сегодня, 14 августа, вдохнули новую жизнь. На юбилейном доме, возведенном в честь 300-летия династии Романовых, установили крест.

Долгое время здание, построенное на пожертвование прихожан, верой и правдой служило церковно-археологическому музею, который располагался в этих стенах. После прихода советской власти в нем размещались учреждения культуры.

Сегодня это одно из немногих строений, которое сохранилось после Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символично и то, что на одной из достопримечательностей Минска два купола. Такую архитектурную задумку специалисты связывают с мирным сосуществованием в Беларуси крупнейших в мире конфессий – православной и католической.

Здание с богатой историей сейчас находится на реконструкции. Белорусская православная церковь совместно с Христианским образовательным центром имени святых Мефодия и Кирилла уже отремонтировала фасады и покрасила кровлю. На очереди – храмовое помещение.

Геннадий Лаврецкий, доцент кафедры теории и истории архитектуры БНТУ:

Дело в том, что это теперь не просто дом. Это теперь одно из важнейших мест – и храм Божий, и место пребывания наших священников.