В Бресте обнаружены фрагменты возможной набережной летописного Берестья

Новости Беларуси. Тайны средневеково Бреста. Местные краеведы нашли уникальный археологический объект. Из-за резко обмелевшей реки из-под воды показались фрагменты древнего инженерного сооружения. Специалисты предполагают, что деревянные колья – не что иное, как набережная летописного Берестья. Определить возраст находки позволит исследование среза дерева, но уже сейчас очевидна историческая ценность артефакта. В историю 1000-летнего города «погрузилась» корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Полищук, краевед:

На фото – компьютерная графика. На самом деле она наложена на реальный снимок. Если смотреть по местности, вот этот мыс. Мы с вами находимся сейчас напротив вот этого места. Этот замок был здесь на самом деле.

На этом месте несколько веков назад стоял богатый торговый город – сейчас здесь расположен уникальный музей средневековой архитектуры. Но «Березовая Троя» продолжает хранить свои тайны, а заветная мечта краеведов по-прежнему – отыскать тот самый Берестейский замок. Очередная загадка в прямом смысле всплыла на поверхность из-за резкого падения уровня воды в реке.

Историки предполагают: этот ряд плотно прилегающих друг к другу обтесанных кольев – не что иное, как набережная средневекового города, и переоценить ее ценность просто невозможно.

Александр Суворов, историк:

Это не реконструкция, не воспроизведения, это не перенесенный фрагмент изгороди, укрепления этой набережной. Это оригинальная конструкция, которая простояла несколько веков точно, диапазон очень большой – от 12 до 17 века.

К слову, чтобы идентифицировать необычную инженерную конструкцию из средневековья, понадобилось несколько лет. Краевед Иван Чайчиц обнаружил изгородь еще два года назад, но тогда он не смог вписать находку в историческую систему координат.

Иван Чайчиц, краевед:

Два года назад, летом, прогуливаясь возле музея «Берестье», я увидел на берегу много колышек. Это привлекло мое внимание. Я сделал предположение, что это, возможно, частокол, сделанный для оборонительных целей древнего Берестья.

Чтобы убедиться в уникальности «подводного сокровища», краеведы обратились к специалистам. Максимально точно определить возраст постройки поможет анализ спила дерева – из плотного ряда брусьев уже изъят фрагмент для исследований.

Александр Башков, ведущий специалист по археологии унитарного предприятия «Брестреставрацияпроект»:

В данном случае речь идет о деревянных конструкциях, которые, скорее всего, укрепляли берег. Это позволяет валу города быть достаточно прочным и быть устойчивым к подъему речных вод, избавляет от оползания земли.

Специалисты уверены: масштабное изучение этой территории обязательно впишет в историю древнего града Берестья новые страницы. Ведь по одной из версий, настоящее месторасположения средневекового города еще только предстоит уточнить.