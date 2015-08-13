Прямой эфир

Григорий Померанцев, директор Национального агентства по туризму в программе «УТРО» на СТВ

13 августа 2015 07:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Конкурс «Познай Беларусь» преследует, прежде всего, цель, консолидировать всех участников туристического бизнеса, способствовать выездному и внутреннему туризму Беларуси.

В конкурсе восемь номинаций. Каждая из них дает возможность поощрить представителей региональных властей, экскурсоводов, людей, которые интересуются путешествиями по Беларуси, фотографируют себя на фоне 560 объектов Беларуси.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Григорий Померанцев, директор Национального агентства по туризму  рассказал, как можно отдохнуть в Беларуси, чтобы получить незабываемые впечатления и новые знания о своей стране.

# Туризм # Туризм # Фотофакт # Григорий Померанцев

Другие новости рубрики

Все новости
Нарочь: культурный отдых на берегу «белорусского моря»
09 августа 2015 15:28

Нарочь: культурный отдых на берегу «белорусского моря»

Историческое наследие Минска: Каким после реконструкции будет Раковское предместье?
25 июля 2015 16:33

Историческое наследие Минска: Каким после реконструкции будет Раковское предместье?

В Несвижском замке появились аудиогиды на китайском языке
15 июля 2015 07:19

В Несвижском замке появились аудиогиды на китайском языке