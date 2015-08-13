Григорий Померанцев, директор Национального агентства по туризму в программе «УТРО» на СТВ

Конкурс «Познай Беларусь» преследует, прежде всего, цель, консолидировать всех участников туристического бизнеса, способствовать выездному и внутреннему туризму Беларуси.

В конкурсе восемь номинаций. Каждая из них дает возможность поощрить представителей региональных властей, экскурсоводов, людей, которые интересуются путешествиями по Беларуси, фотографируют себя на фоне 560 объектов Беларуси.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Григорий Померанцев, директор Национального агентства по туризму рассказал, как можно отдохнуть в Беларуси, чтобы получить незабываемые впечатления и новые знания о своей стране.