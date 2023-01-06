Главная площадь города превратилась в сказку. Как в Новогрудке отметили Новый год?
Анастасия Макеева, корреспондент:
Главная площадь Новогрудка на время праздников превратилась в настоящую сказку. Здесь можно загадать желание на таком алом троне, прогуляться по волшебному лесу, поводить хороводы у красавицы-елки, отведать местных вкусняшек и, конечно, купить сувениры в мастерской у Деда Мороза. Приглашаем за атмосферой!
В канун Нового года на берегах Свитязи случается сказка. На этот раз эколого-информационный центр «В гостях у 12 месяцев» предлагает отправиться в Расчудесье с Алисой. Ее друг Мистер Кролик потерял золотой ключик от новогодних часов. Без них не наступит 2023-й! Остается совсем немного, чтобы исправить ситуацию. Вся надежда на лесных волшебников.
– Это что, перец? Когда я вырасту, на моей кухне никогда не будет перца. И вообще, от супа становишься насупленным, а от каши кашляешь.
– Прелесть моя, ты очень плохо себя ведешь. Сейчас я вам такое зелье наварю! Ладно, идите к черепахе. А я буду дальше кашеварить.
Черепаху разбудили от зимней спячки. Мадам Тортилла на радостях дала новые координаты и отправила к гусенице. Взамен попросила потанцевать. Хорошая компания. Зажигаем!
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По хрустящим сугробам добрались до красавицы-гусеницы. Она готова раскрыть маленькую тайну. Но сперва попросила украсить дом к празднику. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки. Наведем марафет всей командой.
Ирина Рапецкая, руководитель народного военно-исторического клуба «Мэта»:
Может быть, вы разрешите посмотреть, что же у вас там спрятано?
– Какие складки! А что это у тебя тут такое? Ребята, смотрите! Это карта!
– Нам нужно отравляться к Шляпнику. Наверняка, у него наш золотой ключик.
Кажется, дело в шляпе. Еще немного сил, и новогодний квест разрешится.
Точно, вот он! Смотрите, какой ключик! Ура!!! Ребята, а теперь давайте отправимся к Деду Морозу, надо срочно завести новогодние часы!
Ему уж очень много лет. Всю зиму он укутывает свет. Порой суров, морозит люто, но щедр с теми, кто верит в чудо. Загадываем желание вместе с Дедом Морозом.
Александр Гриц, звукорежиссер отдела культурно-массовой работы и народного творчества:
Ну что же, Кролик, раз у тебя в руках волшебный ключик, у тебя право командовать весь 2023 год.
Раз-два-три, елочка гори! Песня и хоровод в честь зеленой красавицы. Скоро наступит звездный час Мистера Кролика. Как задобрить хозяина года и привлечь удачу, узнаем из первых уст.
Алексей Тищенков, художественный руководитель культурно-массовой работы:
Кролик – очень мирное животное, поэтому лучше всего Новый год встречать в кругу семьи. В первую очередь, избавиться от всех ссор, конфликтов, размолвок. И стол должен быть накрыт хорошо, так как кролик любит хорошо покушать. Капуста символизирует удачу. Не зря в капусте находят детей. Также груши и яблоки. Они символизируют удачу и достаток.
Виктория Полторжицкая, заведующий Невдянского сельского клуба-библиотеки:
Оооо! Вижу, счастливым-то год будет. Кто не вышел замуж, выйдет, если сходит на Колядки и бревна покидает.
– Вы на метле облетает все наши белорусские просторы. Куда в следующем году посоветуете залететь?
– Обратно к нам!
– На Новогрудчину. Тут, говорят, на берегах Свитязи и русалки есть.
– И русалки есть. А есть сказочный дуб, к которому приходишь и загадываешь желание. 300 лет тому дубу. До новых встреч!
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