Планируете провести каникулы в Бресте? Подобрали самые интересные туристические места

Старт каникулам дан. Отправляемся в город над Бугом с 1000-летней историей. Долина фонарей. Место, где живет рождественская сказка. Впервые Брест упоминается в «Повести временных лет» под 1019 годом. Хотя археологические находки не врут. Поселение возникло еще в X веке на месте слияния Муховца и Западного Буга. Реки судоходные, испокон веков занимались ремеслом и торговлей.

Ольга Игнатович, экскурсовод:

В лесах Беловежской пущи жили племена ятвягов. И даже версия названия нашего города – Брест, Берестье – связана с этими племенами. Якобы с самого ятвяжского слово «берест» означает дерево. Хотя сегодня считается, что берест – это разновидность вяза, кустарника, которого когда-то очень много росло в регионе.

15 метров! Памятник 1000-летию – символ Бреста. По свиткам можно пронестись по основным вехам истории. Основание города с легендой про богатого купца. Галицко-Волынское княжество и строительство Каменецкой башни по приказу князя Владимира Васильковича. ВКЛ и Грюнвальдская битва. Николай Радзивилл Черный и уникальная Берестейская библия. Миллениум в лицах и событиях.

Ольга Игнатович:

Собирательные образы на данном памятнике – это образ женщины, белоруски, матери. Ниже – барельеф освоения космоса. В Брестском районе родился известный летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Петр Ильич Климук и солдат-красноармеец, воин. Ниже барельеф – оборона Брестской крепости. Памятник венчает скульптура Ангела Хранителя. Это ангел, его задача – охранять, покровительствовать Бресту.

Отправляемся на пешеходку по Советской, расхитительнице сердец. Элегантный модерн. Фешенебельная застройка XIX – начала XX века – услада для глаз. Здесь жили обеспеченные люди и евреи, которых до Второй мировой было от 50 % до 70 %. На первых этажах располагались лавки, цирюльни, мастерские. В витринах прихорашивались леди и джентльмены.

Ольга Игнатович:

Советская, так она начала называться с 1944 года, но когда улица здесь появилась в XIX веке, она была разделена на две. Одна часть улицы, по которой мы сейчас с вами идем, называлась Полицейской. Здесь была тюрьма, а вторая часть улицы называлась улица Миллионная. Возможно, потому, что жили здесь люди довольно состоятельные. В Бресте заблудиться просто невозможно. Особенно здесь, в историческом центре. Все улицы у нас идут либо параллельно друг другу, либо перпендикулярно пересекаются.

Что ни дом – памятник архитектуры со своим досье. Так, аптека адвоката Соломона Гринберга от 1925 года. Его жена Фаина Абрамовна была провизором. За лекарствами брестчане приходили на первый этаж, а выше жила сама семья. Причем двери аптеки не закрывались никогда. В годы оккупации сотрудники наладили связь с партизанами и помогали медикаментами. Экспозиция со старинными весами и колбами впечатлит. Интересно здание и с обратной стороны.

Чаще заглядывайте в колоритные дворики. Ковры-самолеты, цветы и местные котэ обеспечат отличные кадры. Ольга Игнатович:

Этот дворик интересен тем, что с обратной стороны один дом, но я насчитала шесть отдельных входов. Когда этот дом уже стал многоквартирным и был заселен различными семьями, каждая хотела иметь свой отдельный вход. Появляются пристройки. Даже есть на уровне второго этажа входы и вот такие необычные деревянные балконы. Они с откидной крышей. Строились эти балкончики, когда здесь проживали еврейские семьи. У них есть праздник в октябре, они празднуют сбор урожая. Нужно было открыть крышу и под открытым небом устроить праздничный ужин.

Тему продолжает кинотеатр «Беларусь». Бывшая хоральная синагога. В годы войны, когда евреи оказались в кандалах гетто, здесь стали показывать фильмы. После освобождения кинотеатр остался. Здание отремонтировали, но шестиугольный фундамент, символичная звезда Давида на крыше выдают историю. Как и старинные надписи на польском и иврите, которые находят реставраторы за толстым слоем штукатурки.

Ольга Игнатович:

Мы находимся на улице Дзержинского. Улицы, по которым мы с вами гуляем, – это все старый центр, но есть архитектура периода 1920-1930-х годов. Здесь мы читаем «цемент и крейда». Вверху написано «папера» — бумага. Видно, что человек здесь жил, у него был магазин, и в качестве вывески, рекламы он использовал стены дома. Что еще интересно, в Бресте можно увидеть дома вот с такими скругленными углами. Это делали, чтобы было удобно заехать на улицу, чтобы проезжающие кареты, повозки, телеги не обивали угол дома и сами на него не натыкались.

Горе-любовник Георгий – личность популярная. Роковой треугольник и городскую легенду про капитана армии Анждея и молодую супругу Вацлаву воскресило агентство праздников. Хотите верьте, хотите нет, но пожалеть бедолагу обязательно. Еще одна романтичная фишка – место для поцелуев. Не проходите мимо! И обязательно попробуйте фирменную выпечку с чашечкой ароматно какао. Кафешки, магазины, сувениры здесь на любой цвет и вкус.

Ольга Игнатович:

На этой улице работает театр живых скульптур. По вечерам они разыгрывают свои представления. Очень часто играют уличные музыканты, проходят концерты и даже устраиваются танцы.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Прочувствовать вкус праздника лучше всего, конечно, на рождественских ярмарках. Здесь можно присмотреть себе вот таких симпатичных зайчиков – символа будущего года, заглянуть на сказочное подворье с Бабой-Ягой и испить ароматного чайку из самого большого самовара в Беларуси.

Екатерина Кравец, продавец сувениров:

Брестский район славится ремесленниками, то, что изготавливается своими руками. Это изделия из Бересты. Сухарницы, шкатулочки. Это очень практично в хранении, такие шкатулки могут подойти как и для ювелирных украшений, также могут и под чай. Досточки тоже выжигаются своими руками из дерева. Символ будущего года – зайчик или котик.

Чтобы быть на одной волне с Брестом, нужно побывать на набережной Франциска Скорины. Неспешная прогулка по главной реке города обеспечит прилив сил и гармонию. Забавное название Мухавец объяснимо. Она начинается в Пружанах от маленькой речушки Мухи и впадает в канал Вец.