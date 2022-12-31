Ведьма Солоха, чёрт и Фома из «Вия». Где в Бресте можно встретить самых ярких гоголевских персонажей?

Добро пожаловать на улицу Гоголя в царство фонарей. С 2013 года оно озаряет янтарем город. Здесь можно вспомнить творчество Николая Васильевича и изучить экономическую и хозяйственную жизнь Бреста.

Различные предприятия и службы показали себя во всей красе. 40 шедевров никого не оставляют равнодушными, как и этот ангелочек. Приходите вечером за сказочными фото.

«Человек, который дарит людям свет, приносит счастье». Поговорили с единственным в стране фонарщиком – читайте здесь.

– Здесь, я так понимаю, «Вий».

– Совершенно верно. Тоже известное произведение. Фома вокруг себя очертил белый круг, а летучая мышь – это нечистая сила. Один из самых популярных фонарей на этой улице. Я думаю, вы догадались, что это за произведение.

– Ну, конечно. «Вечера на хуторе близ Диканьки».

– Да, это домик той самой ведьмы Солохи и черт, который украл месяц в Рождественскую ночь.

– На Рождество же и погадать можно, как раз вспомнить «Вечера на хуторе близ Диканьки».