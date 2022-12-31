Ведьма Солоха, чёрт и Фома из «Вия». Где в Бресте можно встретить самых ярких гоголевских персонажей?

Добро пожаловать на улицу Гоголя в царство фонарей. С 2013 года оно озаряет янтарем город. Здесь можно вспомнить творчество Николая Васильевича и изучить экономическую и хозяйственную жизнь Бреста.
Добро пожаловать на улицу Гоголя в царство фонарей. С 2013 года оно озаряет янтарем город. Здесь можно вспомнить творчество Николая Васильевича и изучить экономическую и хозяйственную жизнь Бреста.
Различные предприятия и службы показали себя во всей красе. 40 шедевров никого не оставляют равнодушными, как и этот ангелочек. Приходите вечером за сказочными фото.
«Человек, который дарит людям свет, приносит счастье». Поговорили с единственным в стране фонарщиком – читайте здесь.
– Здесь, я так понимаю, «Вий».
– Совершенно верно. Тоже известное произведение. Фома вокруг себя очертил белый круг, а летучая мышь – это нечистая сила. Один из самых популярных фонарей на этой улице. Я думаю, вы догадались, что это за произведение.
– Ну, конечно. «Вечера на хуторе близ Диканьки».
– Да, это домик той самой ведьмы Солохи и черт, который украл месяц в Рождественскую ночь.
– На Рождество же и погадать можно, как раз вспомнить «Вечера на хуторе близ Диканьки».
«Нос», «Коляска», «Мертвые души». После такого литературного турне вам точно захочется перечитать классика и разобрать на цитаты. Кстати, аллея ведет прямо к Брестской крепости.
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