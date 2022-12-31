В XII веке делали ювелирные изделия и строили печи из кирпича. Как жили древние брестчане?

Археологический музей Берестье – достояние страны. Перед вами подлинная застройка детинца ремесленного квартала XIII века. На глубине 4 метров белорусским археологам во главе с Петром Лысенко удалось обнаружить 28 жилищ и хозпостроек наших предков. Клад для потомков. Дома строили преимущественно из сосны, где ютилось по 5-7 человек. Идем в гости.

Мария Кучук, старший научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея:

Печи в то время были глинобитные, топились они по-черному, то есть трубы не было, дым выходил прямо в дом. Но несколько печей было обнаружено, которые были устроены с применением кирпича и камня. Кирпич начали производить в Берестье в связи с тем, что здесь строилась оборонительная башня.

Берестяне старались селиться в укрепленной части города, чтобы защититься от врагов, поэтому застройка такая тесная. Среди нее две уникальные постройки на 12 венцов – четырех бревен, уложенных по периметру. Порог был высокий. Дверь начиналась с третьего или четвертого венца. Дверной проем небольшой, потому что надо было выпускать дым из печи. Улицы мостились колотыми, толстыми досками, укладывали все на бревна-подкладки. Причем старый настил никогда не снимали и клали поверх.

Мария Кучук:

Макет сделан нашими брестскими студентами, это дипломная работа. Это детинец нашего древнего города. Город окружен крепостной стеной, оборонительным валом и, конечно, водными преградами. Внутри стояла церковь Святого Петра, была построена в городе в XII веке. И оборонительная башня – в XIII веке. Предприимчивость берестян поражает. Железо обрабатывали блестяще. Здесь были найдены лезвия ножей, бритв, дужки для ведер. Изделия из цветных металлов завозили издалека. Обнаружены и инструменты ювелира. Вот это уровень!

Анастасия Макеева, корреспондент:

Судя по витринам, во все времена хотели быть красивыми. Тут и браслеты. Может быть, были в то время какие-то необычные украшения? Ведьма Солоха, чёрт и Фома из «Вия». Где в Бресте можно встретить самых ярких гоголевских персонажей? Подробности.

Мария Кучук:

Наверное, самое необычное украшение – это вот этот колд, подвешивался он к головному убору на цепочке. Внутрь клали немножко войлока, который был смочен душистой жидкостью. И когда женщина шла, аромат исходил сильнее. На нем интересный рисунок – прорастающие зернышки, говорят, это символ жизни. «Человек, который дарит людям свет, приносит счастье». Поговорили с единственным в стране фонарщиком – читайте здесь.

Держим курс дальше. В былые времена поршнем называли простую обувь, которую делали из кусочка кожи и стягивали тонким ремешком. Вот откуда пошло выражение шевелить поршнями. Мужчины ходили в сапогах, женщины – в туфельках с вышивкой на носке. Огромное количество подошв и голенищ было найдено на детинце. Все мастерам было под силу. Анастасия Макеева:

Один из самых древних промыслов – это, конечно, гончарство, потому что посуда нужна всем. Но я смотрю, что еще на обратной стороне как автограф какой-то. Это что? Мария Кучук:

Клейма ставили мастера-гончары при изготовлении своих изделий. В городе велась оживленная торговля, люди менялись, и по этим клеймам было легко обнаружить мастера, который изготовил данное изделие.

Еду наши предки добывали в пущанских лесах. Охотились на оленей, зубров, туров. Держали лошадей, свиней, коров. Тогда не было элитных кормов, поэтому буренки были значительно меньше. Еще одна жила в пропитании – рыба. Судя по размерам снастей, клевало отлично, добыча была увесистой. Анастасия Макеева:

Всем известный путь «из варяг в греки» помогал этому товарообороту. Что купцы привозили?