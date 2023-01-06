Родился поэт в Сочельник. Как прошло детство Адама Мицкевича?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Флюиды волшебства витают в воздухе, заснеженными тропинками мы пробрались в Новогрудок. Город с богатейшей историей и уникальной культурой. Наша программа будет полна сюрпризов.

Приглашаем на Колядки у Мицкевича. На Новогрудчине прошло детство и юность знаменитого поэта. Отец-адвокат построил дом. Мама всю душу вкладывала в воспитание сыновей. Няня Гансевская пела народные песни. Слуга Блажей погружал в мир легенд. Спустя время, Родина запела в поэмах классика со свитязянками, Гражиной и Паном Тадеушем. Родительский дом возродили на фундаментах и создали атмосферный музей. Залы – что страницы жизни и творчества. Живой XIX век!

Анна Гендик, научный сотрудник Дома-музея Адама Мицкевича в Новогрудке:

Для семьи Адама Мицкевича Рождество было двойным праздником. У Адама Мицкевича в Сочельник, 24 декабря, день рождения. Над столом висели ясельки, которые Адам Мицкевич всегда сам изготавливал перед Рождеством. А также Вифлеемская звезда из облатки хлеба. Под скатерть клали сено, подавалось 12 блюд из рук матери по кругу. Все эти традиции Адам Мицкевич сохранил. И когда уехал жить в Париж, эти традиции передавал своим детям.

Николай Гайба, старший научный сотрудник Дома-музея Адама Мицкевича в Новогрудке:

Обязательно в Сочельник должна быть рыба. Живя в Париже, Адам познакомился с одой женщиной, которая умела готовить фаршированную рыбу. Это была еврейка. Фаршированная рыба – это любимое блюдо Адама Мицкевича, которое мы можем распечатать и предложить нашим посетителям, чтобы они тоже смогли это приготовить.

Анна Апанович, директор Дома-музея Адама Мицкевича в Новогрудке:

Самое вкусное на Рождество из сладкого – это макелки. Анна Гендик:

Адам Мицкевич упоминал, что нет вкуснее печенья, чем новогрудские баранки. Главная площадь города превратилась в сказку. Как в Новогрудке отметили Новый год – подробности здесь. За рождественским столом у Мицкевичей собирались самые близкие. Угощали штруделем с ароматной кавай, которую так обожал классик. А любимой песней была «Хто да ясляў Віфлеемскіх» на слова Петра Скарги.

В музее традиции берегут. Угостят и проведут мастер-класс, чтобы никто не остался без подарков. В программе – елочные игрушки, иллюминирование магнитов, чудо-открытки и, конечно, имбирные пряники. От чистого сердца!