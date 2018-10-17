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Где можно найти 5 инфоточек для туристов ко II Европейским играм?

17 октября 2018 11:24
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Ко II Европейским играм в столице откроют 20 инфоточек для туристов. Что это такое, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Шатер или стойка. Как выглядят информационные точки для туристов ко II Европейским играм?

Где найти инфоточки для туристов?

Елена Плис, директор информационно-туристического центра «Минск»:
На данный момент в городе у нас функционирует 5 инфоточек и главный офис учреждения инфоцентра «Минск» на улице Революционной. Инфоточки располагаются в центральной части города, в здании железнодорожного вокзала, Верхнем городе, на улице Комсомольской, в Троицком предместье. К Европейским играм планируется ввести в работу 20 информационных точек, которые мы будем создавать совместно с дирекцией II Европейских игр.

За эстафетой огня II Европейских игр можно будет следить онлайн через приложение

# Европейские игры # Туризм # Людмила Фокеева # Елена Плис # Фотофакт # Туризм

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