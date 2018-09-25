«Полежишь в нём минут 5-10, и забываешь о проблемах насущных»: рассказываем про СПА в комнате под ульями

Логойское лесничество регулярно посещают иностранные гости. Зачем, рассказываем в программе «Центральный регион».

Здесь есть собственное производство, на котором главные сотрудники – пчёлы. 65 семей в этом году дали 1250 килограммов меда, а некоторым желающим даже больше –

возможность расслабиться во время необычных спа-процедур в комнате уле-терапии.

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Геннадий Зеленко, лесничий Околовского лесничества Логойского лесхоза:

Принцип работы основан на использовании пчелиного биополя и аромата улья.

Непосредственного контакта с пчелами нет.

То есть, любой человек может там находиться – отдыхать, восстанавливать силы. Испытано, что когда полежишь в нём минут 5-10, расслабляет, и ты забываешь о проблемах насущных.

Но расслабляться по-настоящему лесничим и другим сотрудником лесхоза приходится редко. Ведь как раз от них работа точно в лес не убежит.

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