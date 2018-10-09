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Маршруты по Верхнему городу и главной площади. Рассказываем о тактильных экскурсиях в Минске

09 октября 2018 08:33
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Эту осень Ольга и Наталья ощущают через запах листвы и объятия с деревьями. Рассказы окружающих помогают создать картинку.  

Маршруты по Верхнему городу и главной площади. Рассказываем о тактильных экскурсиях в Минске -1

Тактильные экскурсии в Ботаническом саду стали возможны благодаря белорусско-эстонскому проекту «Зеленый город для всех». На входе незрячих встречает специальная карта, на которой обозначены аллеи, пруд и другие «интерьеры» сада. В помощь для прогулки схемы маршрута и стенды со шрифтом Брайля.  

Маршруты по Верхнему городу и главной площади. Рассказываем о тактильных экскурсиях в Минске -4

Светлана Маленок, участник проекта «Зеленый город для всех»:  
Если человек хочет попасть в розарий, оранжерею, работники Ботанического сада всегда идут навстречу. Это способ помочь незрячим понять, что они могут жить полноценной жизнью, при своем желании.  

Маршруты по Верхнему городу и главной площади. Рассказываем о тактильных экскурсиях в Минске -7

Наталья Папко:  
Мне бы хотелось, чтобы было не только больше таких экскурсий, но и людей, которые хотели и стремились бы это все познавать. И необязательно, чтобы это были незрячие люди. 

Маршруты по Верхнему городу и главной площади. Рассказываем о тактильных экскурсиях в Минске -10

Окунуться в мир прекрасного можно и в Художественном музее. Ощутить искусство на кончиках пальцев помогут экскурсоводы и специальная навигация. В галерее представлены картины Ивана Хруцкого, Юделя Пэна.  

Маршруты по Верхнему городу и главной площади. Рассказываем о тактильных экскурсиях в Минске -13

Особенно привлекают космические сны Язэпа Дроздовича.    

Маршруты по Верхнему городу и главной площади. Рассказываем о тактильных экскурсиях в Минске -16

Ольга Лукашевич:
Понравился рассказ экскурсовода, он все красочно, эмоционально описал. Я раньше видела цвета, и все живо себе представляла.  

Наталья Папко:
Впечатляют сама атмосфера, здание, интерьер.  

Артем Лапицкий, научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
Это учит воспринимать живопись не только зрительно, чувствовать полным сердцем и полной душой, то, что хотел художник донести.  

Маршруты по Верхнему городу и главной площади. Рассказываем о тактильных экскурсиях в Минске -19

Познать Минск с закрытыми глазами – возможно. Тактильные маршруты по Верхнему городу Людмила Скрадаль проложила еще 7 лет назад, а затем создала экскурсию по главной площади. В программе памятник Зодчему, доходные дома, Красный костел. В помощь макеты и звуковые дорожки.   

Маршруты по Верхнему городу и главной площади. Рассказываем о тактильных экскурсиях в Минске -22

Здесь можно узнать историю зданий и прикоснуться к архитектуре. Такой эксперимент полезен для всех. Это поможет лучше ориентироваться в пространстве и открыть для себя другой Минск. На час мы решили оставить Юлю и Настю.  

Маршруты по Верхнему городу и главной площади. Рассказываем о тактильных экскурсиях в Минске -25

Юлия:  
Очень важна поддержка человека, доверяешь только голосу, который тебя ведет.  

Анастасия:  
Это очень необычно, что люди, которые не видят в принципе, у них образов этих нет и очень интересно, как они составляют их.  

Маршруты по Верхнему городу и главной площади. Рассказываем о тактильных экскурсиях в Минске -28

Людмила Скрадаль, экскурсовод:  
Сегодня пользуется популярностью не только среди незрячих, но и среди зрячих. Самые частые фразы: «Я никогда не видел Минск», «Я вообще не видел то, что здесь располагается».  

Маршруты по Верхнему городу и главной площади. Рассказываем о тактильных экскурсиях в Минске -31

Главное – преодолеть барьер в обществе. А секрет коммуникации прост. 

Наталья Папко: 
Нужно относиться к людям так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. И тогда не надо просить, когда я стою на остановке, водители троллейбусов или автобусов открывают кабинку и спрашивают: нужен ли маршрут данный?  

# Туризм # Туризм # Светлана Маленок # Наталья Папко # Ольга Лукашевич # Артем Лапицкий # Людмила Скрадаль # Фотофакт # Развлечения

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