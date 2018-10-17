Шатер или стойка. Как выглядят информационные точки для туристов ко II Европейским играм?

Ко II Европейским играм в столице откроют 20 инфоточек для туристов. Что это такое, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

За эстафетой огня II Европейских игр можно будет следить онлайн через приложение

Как выглядят информационные точки?

Людмила Фокеева, ведущий специалист по городским информационным точкам дирекции II Европейских игр 2019 года:

Они будут разных типов. Это может быть такой информационный шатёр в самых таких оживлённых местах города, а может быть и небольшая стойка, как например, в зоне прилёта аэропорта, естественно, достаточно информационные стойки, вместе с тем, сразу страна встречает и человек получает необходимую информацию.

Пять точек в каком сейчас виде, которые уже существуют?

Людмила Фокеева:

Они различные.

Где можно найти 5 инфоточек для туристов ко II Европейским играм?

Елена Плис, директор информационно-туристического центра «Минск»:

Это стационарные помещения, в которых располагается специалист, есть доступ к Интернету, и если специалист не владеет какой-то информацией, он может зайти в Интернет и найти её. На каждой инфоточке предоставляются туристу рекламно-информационные материалы о городе Минске различной направленности, информация о туристических маршрутах, которые предлагаются туристу.

Людмила Фокеева:

Они будут забрендированы под то мероприятие, которое наша столица ожидает, в соответствии с символикой Европейских игр.