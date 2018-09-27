Топ-5 памятников в Минске, которые стоит посмотреть туристам

Путешествие в 1 000 миль начинается с одного шага. Сегодня праздник, который может с полным правом отмечать каждый житель планеты. Пожалуй, нет ни одного человека на Земле, который не любил бы странствовать по свету. 27 сентября – Всемирный день туризма.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор, академик – Александр Локотко.

Какие памятники в Минске можно посмотреть туристам? Узнаете, посмотреть видеоматериал.