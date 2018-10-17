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За эстафетой огня II Европейских игр можно будет следить онлайн через приложение

17 октября 2018 09:58
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ведущий специалист по городским информационным точкам дирекции II Европейских игр 2019 года – Людмила Фокеева и директор информационно-туристического центра «Минск» – Елена Плис.

Где можно найти 5 инфоточек для туристов ко II Европейским играм?

За чем можно будет следить онлайн?

Людмила Фокеева, ведущий специалист по городским информационным точкам дирекции II Европейских игр 2019 года:
Разработка приложения ко II Европейским играм ведётся. «Минск 2019» приложение, которое будет подходить к различным операционным системам. Можно будет бесплатно скачать в App Store, в Google Play Market . Важно, что можно будет отслеживать онлайн успехи своих любимых спортсменов, ближе к играм будет запущена такая интересная функция, чтобы в режиме реального времени отслеживать эстафету огня, пламя мира, которое пройдёт по Беларуси и приобщит к красотам нашей родной страны тех, кто будет в онлайн-режиме следить. Над приложением работаем, поэтому ближе к играм функционал будет расширяться.

Шатер или стойка. Как выглядят информационные точки для туристов ко II Европейским играм?

# Европейские игры # Людмила Фокеева # Елена Плис # Фотофакт

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