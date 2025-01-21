Шёпот слышен во всем зале. Эта тайна могилевского театра поражает зрителей

Снимаем шляпу! Дамы и господа, приглашаем на спектакль. Могилевский областной драматический театр напоминает дворец. Ювелирная архитектура, алый кирпич, неорусский стиль – настоящий рубин. Он украсил город в 1888 году, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. Интересно, что это первое здание, которое было построено на территории Беларуси специально для театра, причем на средства могилевчан. Автор великолепного проекта Петр Камбуров вошел в историю на века. Здесь выступали легенды – оперный певец Федор Шаляпин, композитор-виртуоз Сергей Рахманинов, актриса Вера Комиссаржевская. Во время Первой мировой войны император Николай II смотрел военную кинохронику, а с балкона принимал парады солдат. Богатый репертуар и блистательная игра притягивают гостей.