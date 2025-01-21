Шёпот слышен во всем зале. Эта тайна могилевского театра поражает зрителей

Снимаем шляпу! Дамы и господа, приглашаем на спектакль. Могилевский областной драматический театр напоминает дворец. Ювелирная архитектура, алый кирпич, неорусский стиль – настоящий рубин. Он украсил город в 1888 году, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. Интересно, что это первое здание, которое было построено на территории Беларуси специально для театра, причем на средства могилевчан. Автор великолепного проекта Петр Камбуров вошел в историю на века. Здесь выступали легенды – оперный певец Федор Шаляпин, композитор-виртуоз Сергей Рахманинов, актриса Вера Комиссаржевская. Во время Первой мировой войны император Николай II смотрел военную кинохронику, а с балкона принимал парады солдат. Богатый репертуар и блистательная игра притягивают гостей.

Ирина Трофимова, старший научный сотрудник Музея истории Могилева:

Театр работал даже во время Великой Отечественной. В течение трех лет было 18 премьер. В 1995 году театр был поставлен на капитальный ремонт и открыт уже в начале XXI столетия. Была сделана современная надстройка, учитывая, что это XXI век для видео, звука. Наш зал рассчитан на 550 мест с удивительной, неразгаданной до сих пор акустикой, актеры могут говорить шепотом, слышно во всем зале. Тайна могилевского театра.

Подробности в видео.





