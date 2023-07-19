15 тыс. гектаров заповедного леса и 300-летние дубы. Показываем красоты Липичанской пущи

Анастасия Макеева, корреспондент:

Чтобы выходной удался, нужно отправиться на берега Немана в Мостовский район. Насладимся кислородным коктейлем Липичанской пущи, откроем для себя святые места и отправимся в захватывающий этнотур. Карта притяжения для вас.

Здесь Неман со Щарой разливаются шелком и манят бархат лесов. Край пойменных дубрав и лугов. Зеленая планета – наследие ледников. Более 15 тысяч гектаров заповедной тишины и чистейшего кислорода. Липичанская пуща объединяет три района: Щучинский, Мостовский, Дятловский. Богатые просторы стали родным домом для редких животных, растений и птиц. Оттого с 2002 года территорию взяли под охрану. Вбиваем в навигатор Шимки и отправляемся на приключения по историко-экологическому маршруту. Наши предки облюбовали Понеманье с незапамятных времен.

Андрей Воробей, директор республиканского ландшафтного заказника «Липичанская пуща»:

Четвертинский получил наследство со своей женой Марией, и как-то оттуда перешло им под охрану до 1939 года. Довольно строго было. Вырубить дерево, не достигшее 100 лет, практически было невозможно. Для того чтобы пропалить топку дома, надо было сучки собрать. А традиций очень много было при нем: охота, бортничество.

Два километра экотропы – как захватывающая книга джунглей! 85 % занимает сосна, затем идут ель, береза, ольха, ясень. Есть даже белая пихта, которую посадил еще Четвертинский, известный любитель экзотов. Он свозил в пущу редкие виды со всего мира. Флора здесь ценнейшая – более 700 видов растений.

Среди краснокнижных – живучка пирамидальная, баранец обыкновенный, лилия кудреватая. Живой урок ботаники. И очень ароматный. Сбор грибов и ягод здесь не запрещен. Ловите момент и витаминьтесь на здоровье.

Андрей Воробей:

Посмотрите, какой запах обалденный!

– Это как строчки «І пахне чабор».

– В это время как раз цветет липа, Иван-Чай. Делаем чаи травяные и угощаем туристов.

– У вас здесь небольшой лесной квест.

– Знатоку-туристу дается возможность определить, какое это дерево и получить приз, баночку меда. Самое распространенное, наверное, знаете?

– Береза.

– Это наша красавица, береза. Ложки режут разные.

– Липа! Самое мягкое дерево.

– Копчения идут, растут по берегам рек, озер.

– Ольха.

Три кита пущи: Лысая гора, Остров любви, могучие дубравы в 34 гектара. Властелины пущи – этим великанам уже по 200-300 лет. Испокон веков им поклонялись, приходили очиститься от негатива и набраться сил. Есть поверье, что если обнять мудреца и попросить от чистого сердца, он исполнит желание. Сила природы творит чудеса. Заряд на подвиги гарантирован.

– Он как священник местный, все слушает.

– 5,37. Это дуб-двойник, а есть более шести метров. Попробуем с вами обнять, посмотрите, какая это мощь. Дуб может расти до 40 метров в высоту и до 700 лет. Этому около 300 лет, он еще подросток.

– Ничего себе, подросточек!