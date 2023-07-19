15 тыс. гектаров заповедного леса и 300-летние дубы. Показываем красоты Липичанской пущи
Анастасия Макеева, корреспондент:
Чтобы выходной удался, нужно отправиться на берега Немана в Мостовский район. Насладимся кислородным коктейлем Липичанской пущи, откроем для себя святые места и отправимся в захватывающий этнотур. Карта притяжения для вас.
Здесь Неман со Щарой разливаются шелком и манят бархат лесов. Край пойменных дубрав и лугов. Зеленая планета – наследие ледников. Более 15 тысяч гектаров заповедной тишины и чистейшего кислорода. Липичанская пуща объединяет три района: Щучинский, Мостовский, Дятловский. Богатые просторы стали родным домом для редких животных, растений и птиц. Оттого с 2002 года территорию взяли под охрану. Вбиваем в навигатор Шимки и отправляемся на приключения по историко-экологическому маршруту. Наши предки облюбовали Понеманье с незапамятных времен.
Андрей Воробей, директор республиканского ландшафтного заказника «Липичанская пуща»:
Четвертинский получил наследство со своей женой Марией, и как-то оттуда перешло им под охрану до 1939 года. Довольно строго было. Вырубить дерево, не достигшее 100 лет, практически было невозможно. Для того чтобы пропалить топку дома, надо было сучки собрать. А традиций очень много было при нем: охота, бортничество.
Два километра экотропы – как захватывающая книга джунглей! 85 % занимает сосна, затем идут ель, береза, ольха, ясень. Есть даже белая пихта, которую посадил еще Четвертинский, известный любитель экзотов. Он свозил в пущу редкие виды со всего мира. Флора здесь ценнейшая – более 700 видов растений.
Среди краснокнижных – живучка пирамидальная, баранец обыкновенный, лилия кудреватая. Живой урок ботаники. И очень ароматный. Сбор грибов и ягод здесь не запрещен. Ловите момент и витаминьтесь на здоровье.
Андрей Воробей:
Посмотрите, какой запах обалденный!
– Это как строчки «І пахне чабор».
– В это время как раз цветет липа, Иван-Чай. Делаем чаи травяные и угощаем туристов.
– У вас здесь небольшой лесной квест.
– Знатоку-туристу дается возможность определить, какое это дерево и получить приз, баночку меда. Самое распространенное, наверное, знаете?
– Береза.
– Это наша красавица, береза. Ложки режут разные.
– Липа! Самое мягкое дерево.
– Копчения идут, растут по берегам рек, озер.
– Ольха.
Три кита пущи: Лысая гора, Остров любви, могучие дубравы в 34 гектара. Властелины пущи – этим великанам уже по 200-300 лет. Испокон веков им поклонялись, приходили очиститься от негатива и набраться сил. Есть поверье, что если обнять мудреца и попросить от чистого сердца, он исполнит желание. Сила природы творит чудеса. Заряд на подвиги гарантирован.
– Он как священник местный, все слушает.
– 5,37. Это дуб-двойник, а есть более шести метров. Попробуем с вами обнять, посмотрите, какая это мощь. Дуб может расти до 40 метров в высоту и до 700 лет. Этому около 300 лет, он еще подросток.
– Ничего себе, подросточек!
Еще достопримечательность рядышком – опять же, более 200 лет. Это вяз такой формы. Говорят, что он единственный. Это самое крепкое дерево. Если посмотреть все наросты...
«Белохвостый орлан, два гнезда есть». Вот какие еще редкие животные поселились в Липичанской пуще – подробности далее.