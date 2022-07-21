Как сделать поездку на море с ребёнком максимально комфортной? Советы от педиатра

Поездка на море – долгожданное событие для всей семьи. Однако после рождения малыша многие родители отказывают себе в таком удовольствии, опасаясь за здоровье своего чада. Что же победит в борьбе за детский иммунитет, морской климат или родные просторы? За ответом мы отправились к педиатру.

Галина Шпадарук, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Дети требуют много внимания вне зависимости от температуры воздуха и перемены климата. Выезжать с ребенком младше трех лет необходимо на период не менее трех недель, потому что адаптация ребенка к новым условиям занимает около 10 дней. И чем младше ребенок, тем больше времени на это требуется. Уже со второй недели ребенок будет получать удовольствие от моря, солнца и отдыха и укреплять свое здоровье. С детьми старше трех лет можно ехать отдыхать на две недели, так как процесс адаптации у них проходит немного быстрее. Уже после пяти лет беспокоиться не стоит. Иммунная система ребенка уже работает достаточно хорошо, и ребенок более спокойно адаптируется к перемене климата.

К слову, в морском воздухе содержится 32 полезных элемента. Важно помнить, что первое пребывание ребенка в воде не должно превышать 15 минут, чтобы избежать переохлаждения. После долгожданного нахождения на солнце не стоит резко бежать в воду, сперва лучше просто ополоснуться. Детский организм может плохо отреагировать на резкую смену температуры.

Галина Шпадарук:

Стоит отправить ребенка на море для оздоровления в случае наличия у него хронических заболеваний. Очень часто возят отдыхать детей с бронхиальной астмой, к примеру. Но это должно быть вне обострения. Перед поездкой на море ребенка необходимо показать педиатру, а также узким специалистам, у которых ребенок наблюдается, чтобы убедиться, что ребенок готов к данному событию. С собой необходимо брать термометр, обязательно жаропонижающие препараты, противоаллергические, солнцезащитные средства и средства, необходимые коже после получения ожога.

Уделите особое внимание купальным принадлежностям малыша – они должны быть из быстросохнущей ткани. Нахождение в мокрой одежде может привести к простуде или даже инфекциям мочевых путей. Посещение экскурсий, аттракционов и знакомства с другими детьми лучше отложить на вторую часть отдыха – иммунная система должна адаптироваться к новым условиям.