Куда поехать в отпуск? Подобрали самые интересные варианты за границей и в Беларуси

Без пяти отпуск. Настроение чемоданное, а вы еще не определились, в какие теплые края улететь? Что же, мы подскажем беспроигрышный вариант. Но прежде мониторьте ковидную ситуацию за рубежом. В Европе вспышки. Будьте начеку. Заходите на сайты Министерства здравоохранения и посольств.

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма:

Популярные направления – Турция, Арабские Эмираты, Египет, безусловно, это Грузия всеми любимая. Очень хорошо свой туристический потенциал демонстрируют страны СНГ – это Узбекистан, Армения. Российская Федерация по-прежнему – одна из самых популярных, Санкт-Петербург, Москва. Но и другие регионы сегодня очень широко демонстрируют свой туристический потенциал, свои возможности.

Как бы там ни было, но ковид открыл новые виды на Синеокую. Внутренний туризм переживает Ренессанс. Многие белорусы стали открывать для себя космос заповедников и нацпарков. Колесить по колоритным местечкам и вдохновляться архитектурой. Родная планета не уступает заморским курортам. Кристальные ледниковые озера, чистейший воздух изумрудных лесов. Вашему вниманию новинки на карте сокровищ.

Анна Вощинчук, начальник отдела качества и учебно-аналитической работы Национального агентства по туризму:

Свислочский регион, у нас появился маршрут «В край славных предков». Посмотреть экологические тропы в Беловежской пуще, реликтовые леса, побывать на родине Биспингов, откушать банкухи. Второй маршрут, который заслуживает внимания, – это маршрут к берегам Припяти и Горыни, который раскрывает потенциал Лунинецкого, Столинского районов. Это такие регионы настоящих полешуков. Если сезон, то поехать на клубнику. Столин – регион очень интересный. Это еврейское наследие. Для людей, которые развивают тему ностальгического туризма. Обязательно нужно побывать в Теребличах у знаменитого мастера деревянной скульптуры Супрунчука. Это человек – уходящая эпоха, целая философия.

Стать ближе к природе и перезагрузиться помогут байдарочные, конные и веломаршруты. Активный отдых сплочает. Палаточные городки и кемпинги набирают обороты. В центре внимания – сафари-туры. Можно не только посмотреть на бемби, зубров, косулей и других обитателей белорусских джунглей, но и угостить их дачным урожаем и заселфиться от души. Зоотерапия творит чудеса.

Ирина Воронович:

Если мы говорим об отдыхе в агроэкоусадьбах, то за 2021 год их стало на 200 больше. И повторюсь, что нет ни одной усадьбы, которая бы была похожа на другую. Сегодня широко развита кластерная система, когда сегодня люди проживают в одной агроусадьбе, но посещают с целью ознакомления и проведения отдыха другую. Наши хозяева очень стараются привлечь туриста и уделить ему не просто внимание отдыха и питания на той территории, где агроусадьба находится, но и удивить его интересными мастер-классами, времяпрепровождением.

Для поклонников истории рекомендуем музей – первобытную стоянку Юровичи. Археологи и ученые воссоздали атмосферу быта наших предков. Захватывающе, незабываемо. Ко Дню письменности похорошеет фарфоровая и бумажная столица Добруш. Старинная фабрика и промышленный туризм достоин вашего внимания, как и соседний город Ветка и музей старообрядчества – таинственный мир традиций, место силы.

Анна Вощинчук:

Что касаемо Года исторической памяти, у нас осуществляются и переводы для иностранных туристов, и проходит аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков по мемориальному комплексу «Хатынь», Тростенцу, маршруты, которые разработаны.