Гостья из-за границы – в Ветковском районе можно посмотреть на цветущие поля лаванды

Новости Беларуси. Около трех гектаров лавандовых полей зацвели в Ветковском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Около трех гектаров лавандовых полей зацвели в Ветковском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фиолетовый ковер из нетипичных для нашей страны растений – дело рук молдавского фермера. Более 20 лет назад Олег Добуляк переехал в Беларусь с семьей и получил финансовую помощь от государства на развитие хозяйства. Сначала заложил плодовый сад, однако бизнес-идею пришлось изменить – деревья погибли. Тогда выбор пал на лаванду, которая быстро адаптировалась к нашему климату.
В сезон цветения это место привлекает сотни туристов и блогеров – для них сделали необходимую инфраструктуру и жилье для отдыха. Кроме букетов и кустов лаванды, на ферме можно приобрести и десяток других, редких для Беларуси растений.
Олег Добуляк, фермер:
Прекрасная юкка – это тоже изюминка нашей семьи. Мы ее предлагаем для озеленения города. Она прекрасно себя ведет в засушливое лето и не требует большого ухода. Посадили – цветет красиво, потом цветок срезали, и остается красивая такая пальма.
На плантациях любителя экспериментов хорошо соседствуют более 50 видов растений – от декоративных до плодовых и ягодных. В планах у фермера – максимально расширить угодья и производить сырье для натурального эфирного масла. Местная власть инициативу поддерживает – хозяйство развивает экономику и туристический потенциал региона одновременно.