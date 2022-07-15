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Гостья из-за границы – в Ветковском районе можно посмотреть на цветущие поля лаванды

15 июля 2022 17:31
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Новости Беларуси. Около трех гектаров лавандовых полей зацвели в Ветковском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостья из-за границы – в Ветковском районе можно посмотреть на цветущие поля лаванды-1

Фиолетовый ковер из нетипичных для нашей страны растений дело рук молдавского фермера. Более 20 лет назад Олег Добуляк переехал в Беларусь с семьей и получил финансовую помощь от государства на развитие хозяйства. Сначала заложил плодовый сад, однако бизнес-идею пришлось изменить деревья погибли. Тогда выбор пал на лаванду, которая быстро адаптировалась к нашему климату.

Гостья из-за границы – в Ветковском районе можно посмотреть на цветущие поля лаванды-4

В сезон цветения это место привлекает сотни туристов и блогеров для них сделали необходимую инфраструктуру и жилье для отдыха. Кроме букетов и кустов лаванды, на ферме можно приобрести и десяток других, редких для Беларуси растений.

Гостья из-за границы – в Ветковском районе можно посмотреть на цветущие поля лаванды-7

Олег Добуляк, фермер:
Прекрасная юкка – это тоже изюминка нашей семьи. Мы ее предлагаем для озеленения города. Она прекрасно себя ведет в засушливое лето и не требует большого ухода. Посадили – цветет красиво, потом цветок срезали, и остается красивая такая пальма.

Гостья из-за границы – в Ветковском районе можно посмотреть на цветущие поля лаванды-10

На плантациях любителя экспериментов хорошо соседствуют более 50 видов растений от декоративных до плодовых и ягодных. В планах у фермера максимально расширить угодья и производить сырье для натурального эфирного масла. Местная власть инициативу поддерживает – хозяйство развивает экономику и туристический потенциал региона одновременно.

# Агротуризм # Туризм # Олег Добуляк # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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