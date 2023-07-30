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Эдемский сад в Беларуси. Показываем, какие животные поселились на территории Жировичей

30 июля 2023 15:00
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С ветерком в Слоним-сити. В старинном городке на берегах Щары своя атмосфера, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Наследие Сапег, россыпь храмов, богатейшая история и улочки как с открытки. 

Эдемский сад в Беларуси. Показываем, какие животные поселились на территории Жировичей-1

Анастасия Макеева, корреспондент:
Пушистое семейство с разных континентов еще никого не оставило равнодушным, как и эти очаровательные козочки. С аппетитом, с аппетитом, ребята!

Эдемский сад в Беларуси. Показываем, какие животные поселились на территории Жировичей-4

В 2010 году по благословению архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия неподалеку от Жировичского монастыря стали создавать прообраз Эдемского сада. Именно на этой земле в XV веке находилась усадьба легендарного подскарбия ВКЛ Александра Солтана.

Эдемский сад в Беларуси. Показываем, какие животные поселились на территории Жировичей-7

О шляхетской жизни сегодня напоминают остатки фундаментов и молчат вековые аллеи. В заброшенную территорию в 52 гектара священнослужители и местные жители вдохнули новую жизнь. Расчистили яблоневый сад, привели в чувство пруды после мелиорации и построили символичную часовню. В компании белорусских святых хорошо на душе.

Эдемский сад в Беларуси. Показываем, какие животные поселились на территории Жировичей-10

Дмитрий Семуха, настоятель Свято-Троицкой собора Слонима:
В том месте, где жил Александр Солтан, мы построили часовню и поместили сюда икону Божьей Матери, которая также исполнена на камне. Эдемский сад это то место, где жили наши прародители Адам и Ева, там не боялись люди животных, а животные не боялись людей. Была такая мысль, чтобы создать нечто наподобие Эдемского сада, где животные чувствовали бы себя комфортно в тех условиях, которые для них создал Господь Бог. Все здесь и пение птиц, и животные – напоминает нам о том, что человек создан для прекрасного, для доброго.

Эдемский сад в Беларуси. Показываем, какие животные поселились на территории Жировичей-13

На экзотической планете сплошная сюрпризов и эндорфинов. Павлиньи танцы, мощь яков и очаровательные малыши. Каждый найдет своего фаворита и выстроит маршрут по интересам.

Эдемский сад в Беларуси. Показываем, какие животные поселились на территории Жировичей-16

Но хищники они и в Африке хищники. Посягать на территорию и укрощать строптивых строго запрещено.

Эдемский сад в Беларуси. Показываем, какие животные поселились на территории Жировичей-19

Другое дело – домашние козы, овечки, кролики. К ним можно и за селфи.

«Перышко хранит даже отпечаток зубов Пушкина». Такие музейные экспонаты вы точно не видели – смотрите здесь.

Эдемский сад в Беларуси. Показываем, какие животные поселились на территории Жировичей-22

Красотки нутрии свободно гуляют по зоосаду и сами спешат поздороваться.

Эдемский сад в Беларуси. Показываем, какие животные поселились на территории Жировичей-25

Наверное, мишка Топтышка это ваша главная звезда?
Он у нас самый хищный, самый большой и самый любимый. Ведет себя хорошо, по отношению к людям не агрессивен, наоборот когда посетитель обращает на него внимание, тогда и он отвечает взаимностью, пытается даже встать в полный рост.
Ну, живет неплохо, и ванная у него там, и колесо нормальные апартаменты.

Эдемский сад в Беларуси. Показываем, какие животные поселились на территории Жировичей-28

Мишаня, кстати – самый прожорливый постоялец. Не по вкусу только огурцы и картошка. Всему остальному только рад. 15 килограммов мяса, каши и фрукты в ежедневном меню.

Эдемский сад в Беларуси. Показываем, какие животные поселились на территории Жировичей-31

Страусы обожают зерно, парочка верблюдов – сено и морковку. А вот подкармливать своей ссобойкой строго запрещено. Здесь в ответе за тех, кого приручили. Экскурсии проходят на ура. Священники расскажут немало удивительных фактов о своих подопечных.

Эдемский сад в Беларуси. Показываем, какие животные поселились на территории Жировичей-34

Дмитрий Семуха:
Когда волчата появляются, то волк тоже (самец) участвует в воспитании детенышей. Можно у животных, у волков научиться верности и преданности. Некоторых животных мы приобретаем, некоторых животных нам дарят, а есть животные, которые попадают в беду. Есть косули, которые были найдены и истощены.

Эдемский сад в Беларуси. Показываем, какие животные поселились на территории Жировичей-37

Есть птицы, лебеди, аисты, которые не улетели, потому что болели. Их нам приносят. Мы пытаемся их вырастить. И когда они выздоравливают, снова попадают в свою естественную дикую среду.

Это место создано для семейного отдыха и летних каникул. Приезжайте на перезагрузку.

Эдемский сад в Беларуси. Показываем, какие животные поселились на территории Жировичей-40

Мы сами со Слонима, и в это место мы приезжаем очень часто, потому что здесь очень хорошо, уютно, комфортно, тепло, открыто, раскрепощенно нашей душе. Поверьте на слово, вам сюда захочется возвращаться не один раз. Приезжайте.

Воскрешение мертвых, исцеление смертельно больных. В Жировичах до сих пор происходят чудеса – побывали в обители (читайте далее).

# Животные # Туризм # Дмитрий Сёмуха # Анастасия Макеева # Фотофакт

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