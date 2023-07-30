Эдемский сад в Беларуси. Показываем, какие животные поселились на территории Жировичей

С ветерком в Слоним-сити. В старинном городке на берегах Щары своя атмосфера, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Наследие Сапег, россыпь храмов, богатейшая история и улочки как с открытки.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Пушистое семейство с разных континентов еще никого не оставило равнодушным, как и эти очаровательные козочки. С аппетитом, с аппетитом, ребята!

В 2010 году по благословению архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия неподалеку от Жировичского монастыря стали создавать прообраз Эдемского сада. Именно на этой земле в XV веке находилась усадьба легендарного подскарбия ВКЛ Александра Солтана.

О шляхетской жизни сегодня напоминают остатки фундаментов и молчат вековые аллеи. В заброшенную территорию в 52 гектара священнослужители и местные жители вдохнули новую жизнь. Расчистили яблоневый сад, привели в чувство пруды после мелиорации и построили символичную часовню. В компании белорусских святых хорошо на душе.

Дмитрий Семуха, настоятель Свято-Троицкой собора Слонима:

В том месте, где жил Александр Солтан, мы построили часовню и поместили сюда икону Божьей Матери, которая также исполнена на камне. Эдемский сад – это то место, где жили наши прародители Адам и Ева, там не боялись люди животных, а животные не боялись людей. Была такая мысль, чтобы создать нечто наподобие Эдемского сада, где животные чувствовали бы себя комфортно в тех условиях, которые для них создал Господь Бог. Все здесь – и пение птиц, и животные – напоминает нам о том, что человек создан для прекрасного, для доброго.

На экзотической планете сплошная сюрпризов и эндорфинов. Павлиньи танцы, мощь яков и очаровательные малыши. Каждый найдет своего фаворита и выстроит маршрут по интересам.

Но хищники они и в Африке хищники. Посягать на территорию и укрощать строптивых строго запрещено.

Другое дело – домашние козы, овечки, кролики. К ним можно и за селфи. «Перышко хранит даже отпечаток зубов Пушкина». Такие музейные экспонаты вы точно не видели – смотрите здесь.

Красотки нутрии свободно гуляют по зоосаду и сами спешат поздороваться.

– Наверное, мишка Топтышка – это ваша главная звезда?

– Он у нас самый хищный, самый большой и самый любимый. Ведет себя хорошо, по отношению к людям не агрессивен, наоборот – когда посетитель обращает на него внимание, тогда и он отвечает взаимностью, пытается даже встать в полный рост.

– Ну, живет неплохо, и ванная у него там, и колесо – нормальные апартаменты.

Мишаня, кстати – самый прожорливый постоялец. Не по вкусу только огурцы и картошка. Всему остальному только рад. 15 килограммов мяса, каши и фрукты в ежедневном меню.

Страусы обожают зерно, парочка верблюдов – сено и морковку. А вот подкармливать своей ссобойкой строго запрещено. Здесь в ответе за тех, кого приручили. Экскурсии проходят на ура. Священники расскажут немало удивительных фактов о своих подопечных.

Дмитрий Семуха:

Когда волчата появляются, то волк тоже (самец) участвует в воспитании детенышей. Можно у животных, у волков научиться верности и преданности. Некоторых животных мы приобретаем, некоторых животных нам дарят, а есть животные, которые попадают в беду. Есть косули, которые были найдены и истощены.

Есть птицы, лебеди, аисты, которые не улетели, потому что болели. Их нам приносят. Мы пытаемся их вырастить. И когда они выздоравливают, снова попадают в свою естественную дикую среду. Это место создано для семейного отдыха и летних каникул. Приезжайте на перезагрузку.