«Пёрышко хранит даже отпечаток зубов Пушкина». Такие музейные экспонаты вы точно не видели

С ветерком в Слоним-сити. В старинном городке на берегах Щары своя атмосфера, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Наследие Сапег, россыпь храмов, богатейшая история и улочки как с открытки. Устройте пешеходку на кофепаузе, полюбуйтесь на достопримечательности и отправляйтесь на улицу Брестскую. Даем пять, такого чуда вы еще не видели. Домашний музей семьи Анищик – захватывающее путешествие в прошлое. Здесь, как по волшебству, остановились часы.

Нина Михайловна всегда встречает гостей с музыкой. Любовь к старине разделили на двоих с мужем. Более 40 лет собирают вещи с душой. Фотоаппараты, самовары, деньги, письменные принадлежности, антикварные книги, военные реликвии. Перечислять карту интересов можно долго.

Нина Анищик, коллекционер:

Это боталы. Это уже из Альп, из Австрии. Для большой коровки, поменьше – для теленочка. Это народный умелец приспособил колокольчик при двери. Приходят гости, звонят, и я так представляю – альпийский луг, трава высокая, цветы.

Посторонним вход не воспрещен. По предварительному звонку здесь всегда рады туристам. Единственное, не больше 10 взрослых за раз. Все-таки это квартира-музей. Охраняет сокровищницу бравый индеец. Колоритный портрет приобрели самым первым, он и стал талисманом.

А мы поддаем огоньку и изучаем историю утюжков. Здесь их 300! Почти все рабочие. От деревянных до чугунных, угольных и электрических. Эволюция как на ладони.

Нина Анищик:

Первый утюг у нас появился, когда мы были молодые совсем, жили на частной квартире и квартирная хозяйка выбросила в сарай, в угол. Рухлядь, как она сказала. Жалко стало, и вот у нас он так и остался, покрашенный, утюг № 1 в каталоге. Сюда засыпались угли, закрыли – и гладим. На вес килограмма два.

Анастасия Макеева, корреспондент:

У меня утюг-малютка – это игрушечный?

– Это для складочек, ведь в старину на платьях у женщин, девушек, девочек много было складочек, оборочек, кружев.

– Идея! Можно и сегодня использовать.

Звезда коллекции – латунный утюжок из усадьбы Пусловских в Альбертине. Такой шик могла позволить только элита. В 1939 году хозяева покинули имение и оставили стильный предмет быта горничной. От нее спустя годы он и попал в добрые руки Анищик. Эдемский сад в Беларуси. Показываем, какие животные поселились на территории Жировичей – подробнее здесь.

Интерес вызывают утюжки с душой. Их грели, вставляли внутрь и утюжили до блеска. Благодаря такому вкладышу и родились выражения «согреть и вынуть душу». Лучше, конечно, первое.

Заглавная буква в шкатулке раритетов – перьевые ручки и чернильницы. Я вам пишу, чего же боле... Поэтично не то слово. Все гости могут попробовать себя в тончайшей каллиграфии. Анастасия Макеева:

Пишем друг другу в Viber, Telegram. С трудом верится, что когда-то это было целое искусство.

Нина Анищик:

Люди приспособились писать перьями. Их точили, как сейчас карандаши. Отсюда появилось название перочинный ножик. Самыми распространенными перьями были гусиные перья, и Российская империя поставляла миллионы перьев по всему миру, но особенно в Европу. А, например, великий французский писатель Бальзак любил писать вороньими перьями. Кстати, в Царскосельском лицее хранится перо, которым писал Пушкин, а Пушкин, когда писал, он любил – сейчас некоторые школьники любят грызть шариковую ручку. Перышко хранит даже отпечаток зубов Пушкина.

Ехали на тройке с бубенцами. Конная упряжь и все, что связано с колокольчиками, – фавориты Нины Михайловны. Звонкая тема – ее конек. Церковные, народные инструментальные вызывают жуткий интерес. Кстати, испокон веков колокольчик в доме считался оберегом от всего плохого.

Нина Анищик:

Вот коник трогается, побежал.

Начиналось все с этого колокольчика, который попал к нам случайно. Особенно понравился звук, он просто плывет. Я считаю, что так оно и есть: там, где звонят колокола, церковные в первую очередь, там люди меньше болеют.

Здесь невозможно поставить точку – только запятые. Тематических экскурсий целый букет. Медицина в зеркале истории, мир новогодних открыток, светя человечеству. Каждый найдет свою кнопку по интересам. Самые частые гости, конечно, школьники. За июнь побывали уже 250 человек. За год может быть 1 500. В этих простых вещах – история эпох и поколений.