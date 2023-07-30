Воскрешение мёртвых, исцеление смертельно больных. В Жировичах до сих пор происходят чудеса – побывали в обители

С ветерком в Слоним-сити. В старинном городке на берегах Щары своя атмосфера, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Наследие Сапег, россыпь храмов, богатейшая история и улочки как с открытки.

Благословенная земля, где звонят колокола. Быть на Слонимщине и не заглянуть в Жировичи просто невозможно. Духовный центр Беларуси. Пять веков здесь не стихают молитвы к Божьей Матери. Место возрождения, мира и добра. Здесь спокойно и светло – как под крылом ангела.

Иеромонах Евстафий, преподаватель Минской духовной семинарии:

История нашего монастыря начинается в далеком XV веке, в 1470 году. На этом месте находился лес, огромная пуща. Это были владения пана Солтана, подскарбия Великого княжества Литовского. И недалеко от Жировиц находилась его усадьба. Как раз на этом месте пастушки пана Солтана обнаружили чудотворную икону, на месте обнаружения явления чудотворной иконы был построен первый деревянный храм, который впоследствии сгорел. На месте этого храма со временем был построен огромный величественный Успенский собор. Закончен был уже во второй половине XVII века. Последний раз он перестраивался где-то в начале XIX века и приобрел типичные классицистские черты.

Интересно, что фундатором собора в начале XVII века выступили канцлер ВКЛ Лев Сапега и каштелян Смоленский Иван Мелешко. В храме три придела: центральный – Успенский, правый – в честь покрова Божьей матери, левый – в честь рождества Ивана Крестителя.

Барочный деревянный иконостас расписал в конце XVIII века Григорий Медвецкий. Росписи на стенах и колоннах – детище послевоенное. Внимание во дворике привлекает часовенка со святой водой. Глоток гармонии и покоя для всех верующих и паломников. Среди жемчужин религиозного туризма и Крестовоздвиженская церковь XVIII века, которая была построена как Кальвария, храм-усыпальница. Впечатляет снаружи и внутри.

Иеромонах Евстафий:

Эта лестница была создана по образцу храма в Латеранском дворце в Риме, который носит название Санта Скала – святая лестница. По преданию, лестница была привезена из Иерусалима и по этой лестнице восходил Господь Иисус Христос на суд к Пилату. Эдемский сад в Беларуси. Показываем, какие животные поселились на территории Жировичей – подробнее здесь.

Эту лестницу привезли, и в Риме ее установили, и у верующих католиков есть традиция на коленях подниматься по этой лестнице и на каждой ступеньке читать определенную молитву. Госпожа Элеонора Головщина, которая пожелала построить этот храм в необычном стиле. Такая же традиция была и здесь в то время, когда монастырь был униатским. Во время унии в каждую из лестниц были вмонтированы мощи святых, и потом эти мощи извлекли, и сейчас они находятся в кресте, который в Успенском соборе.

Удивительно, но икона в Жировицах являлась дважды. Второй раз – после пожара в 1520 году. По преданию, когда дети играли неподалеку от сгоревшего храма, они увидели на камне прекрасную деву в неземном сиянии. Поспешили рассказать родителям и священнику. Но когда вернулись, увидели на камне свечу, отпечаток стопы Божьей матери и чудотворную икону из яшмы, почти не пострадавшую от пожара.

В честь знакового события на святом месте в 1672-м построили Явленскую церковь, где основанием для престола послужил тот самый камень. Удивительно, но одна из самых почитаемых икон в мире – размером с детскую ладошку.

Иеромонах Евстафий:

Вот уже 500 лет верующие приезжают сюда, чтобы помолиться перед чудотворной иконой Божьей Матери для исцеления от самых разных болезней: сердца, почек, всех внутренних органов. Кто-то от рака исцелялся. Самое большое чудо было в XVI веке, когда воскресла мертвая девочка, которая стала затем игуменьей Пинского монастыря Ирина Войнянка.

До сих пор эти чудеса происходят. У нас есть специальная книга, в которой фиксируются эти чудеса. Люди, если им молитва помогает, оставляют записи свои.