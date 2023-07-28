Прямой эфир

«Как букет полевых цветов». Вот чем может заинтересовать литературно-краеведческий музей в Гудевичах

28 июля 2023 14:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В лучших традициях! Литературно-краеведческий музей в Гудевичах – как букет полевых цветов. Этнотур на Мостовщине порадует своей красотой и атмосферой. Приглашаем в белорусскую хатку. Здесь наживали добро в XIX веке. Оригинальный дом перевезли из деревни Семеренки. 

«Как букет полевых цветов». Вот чем может заинтересовать литературно-краеведческий музей в Гудевичах-1

Майя Сидор, главный хранитель фондов Гудевичского государственного литературно-краеведческого музея:
Хата незвычайная. У першую чаргу сваею страхою, яна зроблена з саломы. Зверху вы бачыце не проста салому, а саламяныя паркі. Мы, супрацоўнікі музея, раз у пяць гадоў перакрываем гэтую хатку саматугам. Ходим на ходзім на калгасныя палеткі, жнем жыта, адбіраем кулявую салому, вяжам саламяныя паркі. Пад паркамі ў нас ляжыць шыфер. Чаму? Таму што мы не такія ўдалыя майстрыхі, мы ня можам звязаць саламяныя паркі такой шчыльнасці, каб яны не прапускалі вады, а нашыя продкі былі сапраўднымі майстрамі. Яны вязалі паркі вельмі шчыльныя, вада ў хаце нікому на галаву ня капала. 

Быт-колорит согревает, как бабушкин платок: матушка-печь, стол, кладовка. Все на своих местах. Если в доме был музыкант, это было большой честью. Инструмент ставили на видное место. Молодая невеста не обходилась без куфара, куда бережно складывала свое богатство: самотканные рушники, скатерти, ковры. Такое приданое было своеобразным экзаменом для будущей жены. По нему оценивали, хороша ли хозяйка. 

«Как букет полевых цветов». Вот чем может заинтересовать литературно-краеведческий музей в Гудевичах-4

Майя Сидор:
Прататап нашых сучасных тэрмасаў. Гэта спарыш. У нашым музеі есць падвойныя спарышы, есць патройныя спарышы. 

Анастасия Макеева, корреспондент:
Это для ссобойки, да? 

Майя Сидор:
Да. Напрыклад, калі мужчына працаваў у полі з раніцы да вечара, жанчына застаецца гаспадыняй у хаце. Яна павінна прыгатаваць ежу, прынесці мужу ў поле, каб у яго была магчымасць падсілкавацца і працягваць сваю цяжкую працу. У адзін гаршчок клалася кіслая ежа, у другі - прэсная, у трэці людзі клалі кашу. Калі было мяса, яго клалі ў трэці гаршчок. Зверху спарыш накрываўся глінянымі накрывачкамі, па кругу абкручваўся рушнішком, і ежа дастаўлялася ў поле свежай і цеплай.

Анастасия Макеева:
Ланчбокс, да? 

Майя Сидор:
Так. 

Ступа для крупы, маслобойка для маслица. Все наши предки делали со щедрой душой. Ну а если жизни мешали назойливые мушки, спасала мухоловка. Насекомых заманивали в стеклянную ловушку сывороткой и сахаром. Выхода не было. Отличная идея на дачный сезон.

«Как букет полевых цветов». Вот чем может заинтересовать литературно-краеведческий музей в Гудевичах-7

Майя Сидор:
Покуць (чырвоны кут) – людзі ставяць іконы. Калі пачыналася жніво, гэта пара ў весцы называецца зажжынкі, то першы сжаты снапок ставіўся пад гэтаю іконкаю. Калі заканчвалася жніво, гаспадара ў весцы ўпрыгожваюць вяночкам, які вісіць на сцяне побач з іконкай. Вяночак таксама быў зроблены з каласкоў і разнастайных палявых кветачак. 

Зал ткачества – ларец мастерства наших прабабушек, эстетика региона. Чтобы получить красивый гардеробчик или обережный рушничок, нужно было потрудиться не один сезон. В центре внимания лен, который в умелых руках превращался в нитки и полотна. Сеяли мужчины, а прополка и уборка ложились на плечи женщин. 

«Как букет полевых цветов». Вот чем может заинтересовать литературно-краеведческий музей в Гудевичах-10

Майя Сидор:
Жанчына нарывала гэты снапок, пасярэдзіне ленам перавязвала і складала гэтыя снапкі ў бабкі. 10 такіх снапкоў складаюць адну бабку. Насенне падсыхала, затым жанчына брала ў рукі такую драўляную прыладу і пачынала адбіваць насенне лену. Частка насення шла на наступны год на пасеў, частка – на лячэнне жывелаў, а частка – для вырабу алеяў. Усе было прадумана. Была безадходная вытворчасць.

# Туризм # Туризм # Анастасия Макеева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В 30-градусный мороз эта криница не замерзает. Где находится белорусский родник, который лечит от болезней?
19 июля 2023 17:21

В 30-градусный мороз эта криница не замерзает. Где находится белорусский родник, который лечит от болезней?

«Водные маршруты от нескольких часов до нескольких суток». Рассказываем, как организуют сплавы по Щарке
19 июля 2023 17:14

«Водные маршруты от нескольких часов до нескольких суток». Рассказываем, как организуют сплавы по Щарке

«Есть действующая партизанская свеча». Реликвии времён ВОВ собрали в музее-землянке в Мостах
19 июля 2023 17:06

«Есть действующая партизанская свеча». Реликвии времён ВОВ собрали в музее-землянке в Мостах