«Как букет полевых цветов». Вот чем может заинтересовать литературно-краеведческий музей в Гудевичах

Быт-колорит согревает, как бабушкин платок: матушка-печь, стол, кладовка. Все на своих местах. Если в доме был музыкант, это было большой честью. Инструмент ставили на видное место. Молодая невеста не обходилась без куфара, куда бережно складывала свое богатство: самотканные рушники, скатерти, ковры. Такое приданое было своеобразным экзаменом для будущей жены. По нему оценивали, хороша ли хозяйка.

Майя Сидор, главный хранитель фондов Гудевичского государственного литературно-краеведческого музея: Хата незвычайная. У першую чаргу сваею страхою, яна зроблена з саломы. Зверху вы бачыце не проста салому, а саламяныя паркі. Мы, супрацоўнікі музея, раз у пяць гадоў перакрываем гэтую хатку саматугам. Ходим на ходзім на калгасныя палеткі, жнем жыта, адбіраем кулявую салому, вяжам саламяныя паркі. Пад паркамі ў нас ляжыць шыфер. Чаму? Таму што мы не такія ўдалыя майстрыхі, мы ня можам звязаць саламяныя паркі такой шчыльнасці, каб яны не прапускалі вады, а нашыя продкі былі сапраўднымі майстрамі. Яны вязалі паркі вельмі шчыльныя, вада ў хаце нікому на галаву ня капала.

Майя Сидор:

Прататап нашых сучасных тэрмасаў. Гэта спарыш. У нашым музеі есць падвойныя спарышы, есць патройныя спарышы.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Это для ссобойки, да?

Майя Сидор:

Да. Напрыклад, калі мужчына працаваў у полі з раніцы да вечара, жанчына застаецца гаспадыняй у хаце. Яна павінна прыгатаваць ежу, прынесці мужу ў поле, каб у яго была магчымасць падсілкавацца і працягваць сваю цяжкую працу. У адзін гаршчок клалася кіслая ежа, у другі - прэсная, у трэці людзі клалі кашу. Калі было мяса, яго клалі ў трэці гаршчок. Зверху спарыш накрываўся глінянымі накрывачкамі, па кругу абкручваўся рушнішком, і ежа дастаўлялася ў поле свежай і цеплай.

Анастасия Макеева:

Ланчбокс, да?

Майя Сидор:

Так.

Ступа для крупы, маслобойка для маслица. Все наши предки делали со щедрой душой. Ну а если жизни мешали назойливые мушки, спасала мухоловка. Насекомых заманивали в стеклянную ловушку сывороткой и сахаром. Выхода не было. Отличная идея на дачный сезон.