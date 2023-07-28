«Как букет полевых цветов». Вот чем может заинтересовать литературно-краеведческий музей в Гудевичах
В лучших традициях! Литературно-краеведческий музей в Гудевичах – как букет полевых цветов. Этнотур на Мостовщине порадует своей красотой и атмосферой. Приглашаем в белорусскую хатку. Здесь наживали добро в XIX веке. Оригинальный дом перевезли из деревни Семеренки.
Майя Сидор, главный хранитель фондов Гудевичского государственного литературно-краеведческого музея:
Хата незвычайная. У першую чаргу сваею страхою, яна зроблена з саломы. Зверху вы бачыце не проста салому, а саламяныя паркі. Мы, супрацоўнікі музея, раз у пяць гадоў перакрываем гэтую хатку саматугам. Ходим на ходзім на калгасныя палеткі, жнем жыта, адбіраем кулявую салому, вяжам саламяныя паркі. Пад паркамі ў нас ляжыць шыфер. Чаму? Таму што мы не такія ўдалыя майстрыхі, мы ня можам звязаць саламяныя паркі такой шчыльнасці, каб яны не прапускалі вады, а нашыя продкі былі сапраўднымі майстрамі. Яны вязалі паркі вельмі шчыльныя, вада ў хаце нікому на галаву ня капала.
Быт-колорит согревает, как бабушкин платок: матушка-печь, стол, кладовка. Все на своих местах. Если в доме был музыкант, это было большой честью. Инструмент ставили на видное место. Молодая невеста не обходилась без куфара, куда бережно складывала свое богатство: самотканные рушники, скатерти, ковры. Такое приданое было своеобразным экзаменом для будущей жены. По нему оценивали, хороша ли хозяйка.
Майя Сидор:
Прататап нашых сучасных тэрмасаў. Гэта спарыш. У нашым музеі есць падвойныя спарышы, есць патройныя спарышы.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Это для ссобойки, да?
Майя Сидор:
Да. Напрыклад, калі мужчына працаваў у полі з раніцы да вечара, жанчына застаецца гаспадыняй у хаце. Яна павінна прыгатаваць ежу, прынесці мужу ў поле, каб у яго была магчымасць падсілкавацца і працягваць сваю цяжкую працу. У адзін гаршчок клалася кіслая ежа, у другі - прэсная, у трэці людзі клалі кашу. Калі было мяса, яго клалі ў трэці гаршчок. Зверху спарыш накрываўся глінянымі накрывачкамі, па кругу абкручваўся рушнішком, і ежа дастаўлялася ў поле свежай і цеплай.
Анастасия Макеева:
Ланчбокс, да?
Майя Сидор:
Так.
Ступа для крупы, маслобойка для маслица. Все наши предки делали со щедрой душой. Ну а если жизни мешали назойливые мушки, спасала мухоловка. Насекомых заманивали в стеклянную ловушку сывороткой и сахаром. Выхода не было. Отличная идея на дачный сезон.
Майя Сидор:
Покуць (чырвоны кут) – людзі ставяць іконы. Калі пачыналася жніво, гэта пара ў весцы называецца зажжынкі, то першы сжаты снапок ставіўся пад гэтаю іконкаю. Калі заканчвалася жніво, гаспадара ў весцы ўпрыгожваюць вяночкам, які вісіць на сцяне побач з іконкай. Вяночак таксама быў зроблены з каласкоў і разнастайных палявых кветачак.
Зал ткачества – ларец мастерства наших прабабушек, эстетика региона. Чтобы получить красивый гардеробчик или обережный рушничок, нужно было потрудиться не один сезон. В центре внимания лен, который в умелых руках превращался в нитки и полотна. Сеяли мужчины, а прополка и уборка ложились на плечи женщин.
Майя Сидор:
Жанчына нарывала гэты снапок, пасярэдзіне ленам перавязвала і складала гэтыя снапкі ў бабкі. 10 такіх снапкоў складаюць адну бабку. Насенне падсыхала, затым жанчына брала ў рукі такую драўляную прыладу і пачынала адбіваць насенне лену. Частка насення шла на наступны год на пасеў, частка – на лячэнне жывелаў, а частка – для вырабу алеяў. Усе было прадумана. Была безадходная вытворчасць.