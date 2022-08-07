«Для нас это очень ценно». Почему иностранцы предпочитают отдыхать в белорусских санаториях?

Новости Беларуси. То, что Беларусь – страна гостеприимная, в очередной раз доказывать не нужно. К нам едут жить, учиться, лечиться и, конечно, отдыхать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В последнем особенно преуспели россияне. Туристы из Российской Федерации давно оценили и наш комфорт, и уровень сервиса. Плюс качественные продукты и высокий уровень медобслуживания. И вот уже наши санатории загружены под завязку. Об отдыхе по-белорусски наш материал. Пять лет Наталья и Владимир Постниковы приезжают отдыхать в Беларусь из Калужской области. Супругов в первую очередь интересует лечение, поэтому выбор остановили на санатории в курортной зоне Ченки.

В 2021 году, оставляя отзыв о своем отдыхе, пара написала, что будто побывала в гостях у семьи. В этот раз свое мнение не изменили.

Наталья Постникова, жительница Калужской области:

Одни раз, когда мы побыли здесь, поняли, что это то место, которое отвечает всем нашим требованиям. Сейчас, когда вопрос встает о лечении, мы всегда вспоминаем Беларусь. Сотрудники, наверное, все без исключения обладают бесценным даром заботы, внимания, понимания. И они очень щедро этим делятся. Для нас это очень ценно, тем более сегодня мы с вами хорошо понимаем, что это очень редкое явление, когда люди с такой открытой душой. В Гомельский район отдохнуть от жары приезжают и гости из Израиля. Последний раз Леонид Бейзеров был здесь до пандемии. В 2022 году, несмотря на сложности логистики, приехал вновь и привез своего друга.

Леонид Бейзеров, житель Израиля:

Это место мне знакомо уже очень много лет. Довольно неприглядно выглядело, сейчас не узнать, особенно за последние годы изменилось очень здорово, вложены средства, знания. Хватает в санатории и тех, кто впервые пробует на себе такой вид отдыха. Александр Городный с семьей приехал сюда из Мюнхена.

Александр Городный, житель Германии:

Для нас был решающий момент, что сюда можно с шестимесячным ребенком приехать. Плюс, конечно, что относительно дешево, это тоже немаловажный фактор.

В здравнице на 250 мест в 2022 году уже успели побывать около 2 000 иностранцев. И это только половина от общего числа отдыхающих. Схожая ситуация и в других санаториях Беларуси. Для зарубежных гостей они в первую очередь привлекательны по критерию «цена-качество». По доступной стоимости они получают комфортные номера, хорошее питание и процедуры, не уступающие услугам частных медицинских центров. Спа-капсулы, криосауны и соляные пещеры – это сотая доля возможностей. Екатерина Цитко, директор санатория:

Санаторий располагает мощной современной медицинской базой. Мы сегодня имеем более 100 единиц медицинского оборудования, и это позволяет нам выполнять порядка 400 разных видов медицинских оздоровительных услуг.