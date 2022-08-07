Окунуться в атмосферу праздника и увидеть природные красоты. Как в Беларуси развивают событийный туризм?

Новости Беларуси. То, что Беларусь – страна гостеприимная, в очередной раз доказывать не нужно. К нам едут жить, учиться, лечиться и, конечно, отдыхать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В последнем особенно преуспели россияне. Туристы из Российской Федерации давно оценили и наш комфорт, и уровень сервиса. Плюс качественные продукты и высокий уровень медобслуживания. И вот уже наши санатории загружены под завязку.

Об отдыхе по-белорусски наш материал.

Чтобы о туристическом потенциале Синеокой знали в разных уголках земли, регионы продвигают свои бренды на международных выставках и в социальных сетях.