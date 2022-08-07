Окунуться в атмосферу праздника и увидеть природные красоты. Как в Беларуси развивают событийный туризм?
Новости Беларуси. То, что Беларусь – страна гостеприимная, в очередной раз доказывать не нужно. К нам едут жить, учиться, лечиться и, конечно, отдыхать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В последнем особенно преуспели россияне. Туристы из Российской Федерации давно оценили и наш комфорт, и уровень сервиса. Плюс качественные продукты и высокий уровень медобслуживания. И вот уже наши санатории загружены под завязку.
Об отдыхе по-белорусски наш материал.
Чтобы о туристическом потенциале Синеокой знали в разных уголках земли, регионы продвигают свои бренды на международных выставках и в социальных сетях.
Александр Асташонок, заместитель начальника управления спорта и туризма Гомельского облисполкома:
У нас создан многофункциональный интернет-источник, Gomel Travel он называется. Это и сайт, это и Telegram-канал, которые активно заполняются информацией. Кроме того, мы активничаем во всевозможных выставках.
Кроме создания новых экскурсионных маршрутов и инфраструктуры, в Беларуси развивают событийный туризм. Мы приглашаем гостей стать участниками масштабных спортивных и культурных мероприятий. За несколько дней окунуться в атмосферу праздника и локально увидеть все лучшее, что предлагает регион.
Свои фишки есть практически в каждом городке. К примеру, 20 августа в Лясковичах с размахом пройдет этнокультурный фестиваль «Зов Полесья». В программе – национальные подворья, рыцарские бои, зоофест, лазерное водное шоу, концерт и конкурс красоты. Чтобы иностранцам проще было посетить нашу страну, в Беларуси работает безвизовый режим для граждан 73 стран. В 2022 году радушие белорусов успели оценить более 400 тысяч зарубежных гостей.
Порыбачить, пообщаться со страусами и приготовить шашлык. Вот идея, как необычно отдохнуть в Беларуси.