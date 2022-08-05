При строительстве местные вручную обтёсывали камень. Посмотрите на костёл Сердца Иисуса в Браславе

Сваёй Слабодкай ганаруся. Калі стаіш ты ля касцёла, куды захочаш позірк кінь, і ты ўбачыш навакола азёр хвалюючую сінь.

Белоснежный голубь. Костел в Слободке парит над холмами и озерами Браславщины. Этот маяк виден со всех сторон. Снаружи безупречная эстетика. Воздушный силуэт словно вырезан из бумаги. Внутри – яркий платок! Диво притягивает туристов, фотографов, молодоженов и паломников. Каждый найдет свою красоту и гармонию.

Луцея Арсюкова, прихожанка костела:

Так как костел Сердца Иисуса, если вы посмотрите, приблизитесь, в левой руке он держит свое сердце. Когда Христос воскрес, он явился перед своими апостолами, держа в руках свое сердце. Умер из-за любви к людям.

Браславская жемчужина сочетает в себе готический и романский стили. Ее украшают полуциркульные, лучковые и окна-розы. С высоких башен открываются фантастические виды. Создавали сокровище с 1901 по 1903 год местные жители из кирпича, вручную обтесывали камни.

Даниил Волчек, краевед:

Когда уже вывели основную массу до двух этих башенок, начали блоками поднимать выше и завершали стройку. Когда завозили строительные материалы на лошадях, лошадям надевали, чтобы они не боялись, на голову мешок, и под уздцы каждый свою повозку, завозили туда свои строительные материалы.

Наш умелец из деревни Устье с помощником, с молотобойцем, буквально за два года произвел эту оковку дверей. Сейчас не найдется смельчака, чтобы ножницами вырезать такое красивое.

Для кого-то чересчур. Для других – праздник и некая испанская экзотика. Равнодушных к росписям в Слободке нет. Стены и потолки расцвели благодаря ксендзу Станиславу Гурскому. Будучи в возрасте, он хотел оставить после себя память, да такую, чтобы святыню не закрыли и не превратили в склад, как это было в послевоенные годы. В 1980-е он пригласил навести красоту витебских студентов. Библейские сюжеты и орнаменты ожили в акриле. Вначале в мастерских, а затем были вмонтированы в стены.

Луцея Арсюкова:

Он планировал, чтобы костел был филиалом Браславского краеведческого музея. Кто читал Библию, вот здесь интересный сюжет. Иисус впервые в 12 лет отстал от своих родителей, и впервые он стал говорить писание о том, что будет, что было. Поразились его уму. Мальчик 12 лет рассказывал то, что ведомо только священникам.

Даниил Волчек:

Орган у нас замечательный, но он временно не работает, подрасстроен. Климат меняется, особенно зимой сырость. Ждут, что кто-то приедет из Софийского собора из Полоцка, и тогда настроят нам орган. Анастасия Макеева, корреспондент:

Акустика здесь как в оперном. Даниил Волчек:

Акустика чудесная! Еще отдельный вход на колокольню.

– А туристы могут подняться на колокольню?

– Не возбороняется.

После реставрации 2000-х сказку органично дополнили витражи. В лучах солнца калейдоскоп бесподобен. А в рождественскую ночь на фоне темного неба витражи переливаются как северное сияние. Интересно, что когда-то прикостельная территория напоминала райский сад. Здесь были вольеры с фазанами и павлинами. Но и сейчас храм утопает в цветах. Прихожане стараются.